Bramsche. Weil er eine Person im Gleisbett erkannte, hat ein Lokführer der Nordwestbahn am Dienstagabend zwischen Bramsche und Hesepe die Notbremsung ausgelöst. Die Bundespolizei sucht nun nach dem Unbekannten.

Am Dienstag, 16. Juli 2019, gegen 20.50 Uhr hatte der aufmerksame Triebfahrzeugführer die Person in gleicher Richtung laufend im Gleisbett erkannt. Er betätigte das Signalhorn und leitete eine sogenannte Schnellbremsung ein. Bei einer Geschwindigkeit zwischen 40 und 60 Stundenkilometern kam der Zug nach Angaben der Bundespolizei bis auf etwa 50 Meter heran, als der Mann plötzlich nach links durch ein Kornfeld in Richtung Bramsche flüchtete. In Bereich der Ortschaft Hesepe kam der Zug schließlich zum Stehen. Verletzungen oder Sachschäden durch die Zwangsbremsung seien nicht bekannt geworden, teilt die Bundespolizei mit.

Der Verursacher wird wie folgt beschrieben: Etwa 1,80 Meter groß, schwarze Haare mit grauen Ansätzen. Er trug eine beige Jacke und blaue Jeans sowie einen Plastikbeutel in der linken Hand. Wegen des Vorfalls verspätete sich der Zug um vier Minuten. Ermittlungen wegen eines möglichen "Gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr" wurden aufgenommen.

Sachdienliche Hinweise werden an die Bundespolizei in Osnabrück unter 0541 - 331280 erbeten.