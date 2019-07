Hesepe. Die Freie Tankstelle Lex an der Industriestraße im Bramscher Ortsteil Hesepe ist zur Tankstelle des Jahres gekürt worden. Während einer Betriebsführung gratulierten Bramsches Bürgermeister Heiner Pahlmann und der städtische Wirtschaftsförderer Klaus Sandhaus Preisträger Thomas Lex zur besonderen Auszeichnung.

Die Fachzeitschrift „tankstelle“ verleiht den Branchenpreis alle zwei Jahre. Ausgezeichnet wurde die Tankstelle von Thomas Lex in der Kategorie „Shop über 100 Quadratmeter“. Nach der Bewerbung mithilfe eines professionellen Videos wurde Lex‘ Tankstelle anhand eines umfangreichen Kriterienkatalogs und in unangemeldeten Checks vor Ort bewertet. Dabei überzeugten das Shopkonzept und die Serviceleistungen von Lex und seinen 19 Angestellten die Fachjury.



Circa 180 Quadratmeter umfasst der Shop- und Bistrobereich der Freien Tankstelle Lex. „Ich möchte den Kundinnen und Kunden hier das Rundum-Sorglos-Paket anbieten“, erläutert Lex. Neben einem großzügigen Sortiment an gekühlten Getränken gibt es im Tankstellenshop verschiedenste Lebensmittel, in der Sommerzeit Grillgut, Süßigkeiten, Snacks sowie Haushaltswaren und Kleinartikel. Ein Geldautomat und eine integrierte Postfiliale runden das komfortable Angebot ab.

Zum Publikumsmagneten hat sich zudem das Bistro der Tankstelle entwickelt. Dort erwartet die Gäste einerseits eine große Auswahl an frischen Backwaren, andererseits individuell zusammengestellte warme Speisen. Längst kein Geheimtipp mehr ist dabei vor allem der Burger, den sich die Kundinnen und Kunden selbst kreieren können. Auch Fußballfans kommen im Bistro, das neben 40 Sitzplätzen auch einen Außenbereich beinhaltet, voll auf ihre Kosten. Auf mehreren Fernsehern zeigt Lex via Pay-TV-Sender Sky Spiele der Bundesliga, des DFB-Pokals und der Champions League.

Erst Ende 2016 hat Lex die Tankstelle in Hesepe eröffnet. „Die Tankstelle hat eine beeindruckende Entwicklung genommen“, lobt Sandhaus die Arbeit von Lex. „Mit dem reichhaltigen Shop- und Bistroangebot passt sie ideal an den Standort hier im Gewerbegebiet.“

Obwohl er erst drei Jahre mit seiner Tankstelle in Bramsche aktiv ist, ist er im Geschäft dennoch ein ‚alter Hase‘. „Ich habe Benzin im Blut und bin in der Tankstelle groß geworden“, sagt der 41-Jährige. Gebürtig kommt Lex aus Baden-Württemberg. In der Nähe von Stuttgart waren seine Eltern viele Jahre lang als Pächter einer Tankstelle aktiv. „Als ich zehn Jahre alt war, habe ich dann gesagt: ‚Später mache ich auch mal eine Tankstelle‘“, blickt Lex heute zurück.

Bis es soweit war, hat es aber noch ein wenig gedauert. Nach der Schule machte Lex zunächst eine Ausbildung zum Bankkaufmann. Nachdem er mehrere Jahre in seinem Heimatort Backnang bei einer Bank gearbeitet hatte, wurde er Ende 2007 Inhaber seiner ersten Tankstelle, ebenfalls in Backnang.

Anzeige Anzeige

Fast zehn Jahre später sollte in der Stadt Bramsche die zweite Tankstelle folgen. Mitverantwortlich dafür ist seine Lebensgefährtin, die aus Quakenbrück stammt. Auf dem Weg dorthin sei ihm irgendwann der Standort in Hesepe aufgefallen. Kurze Zeit später begannen auch schon die Bauarbeiten. Es folgte die Eröffnung und wenige Jahre später die Auszeichnung als „Beste Tankstelle Deutschlands“.

„Eine echte Erfolgsgeschichte“, fasst Bürgermeister Heiner Pahlmann die außergewöhnliche Entwicklung der Freien Tankstelle Lex zusammen. „Das ist tolle Werbung für die Stadt Bramsche. Ich freue mich, dass sich hier ein hochmoderner Tankstellenbetrieb angesiedelt hat, der mit innovativen Ideen und Konzepten bundesweit für Aufsehen sorgt“, richtete das Stadtoberhaupt Glückwünsche an Lex.

Auch wenn er seine Planziele weit übertroffen hat, will Lex sich keinesfalls auf seinem Erfolg ausruhen: „Der Standort hat viel Potenzial.“ Deshalb beschäftigt sich der zweifache Tankstelleninhaber längst mit weiteren Themen wie beispielsweise Elektromobilität, um sein Unternehmen langfristig für die Zukunft gut aufzustellen.