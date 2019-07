Epe. Mehr Aufklärung, mehr Information und mehr Sachverstand fordert Gero Hocker in der Diskussion um die deutsche Landwirtschaft. Das war der Tenor eines Vortrages des landwirtschaftspolitischen Sprechers der FDP-Bundestagsfraktion auf dem Hof Kiesekamp in Epe.

Eingeladen hatten ihn die Bramscher Liberalen, angestoßen durch eine Bundestagsrede, die den Sögelner Eckhard von Bock begeistert hatte. Sein Thema: „Ist die Landwirtschaft der Sündenbock?“

Ob Tierquälerei, Grundwasserbelastung oder Glyphosat, die Auseinandersetzungen darum führten zu „bigotten Diskussionen“, erklärte Hocker den rund 30 Gästen, die am Montagabend der Einladung in den Garten des FDP-Kreistagsabgeordneten Jürgen Kiesekamp gefolgt waren. Nicht frei von Selbstironie und Selbstkritik forderte er mehr Sachlichkeit. Dabei gab Hocker zu, dass auch er sich aus politischem Kalkül nicht jedes gute Argument der Gegenseite umgehend zu eigen mache. Dennoch forderte er eine stärker auf Fakten basierende Kultur im demokratischen Meinungsstreit.

Angesichts der hohen Standards in Deutschland werde dem Tierwohl ein „Bärendienst“ erweisen, wenn die „Daumenschrauben“ weiter angezogen würden und dies zu einer Verlagerung der Produktion ins Ausland führe. Auch bei der Grundwasserbelastung durch Nitrat lohne es sich, genauer hinzusehen. Die sei in vielen Städten sehr viel höher als in den umliegenden Regionen. Osnabrück nannte er dabei als ein Beispiel. Ohne im Detail auf die tatsächliche oder vermeintliche Krebsgefahr durch Glyphosat einzugehen, führte er die Diskussion darum selbst ad absurdum, indem er meinte, man müsse schon 5.000 Liter Bier trinken, um eine gefährliche Dosis des Giftes darüber aufzunehmen. Das Publikum dankte es ihm durch Lacher und Applaus.

"Verlässliche Rahmenbedingungen nöitg"

Immer wieder betonte Hocker, dass die Landwirtschaft verlässliche Rahmenbedingungen benötige und kritisierte Pläne, die Düngeverordnung erneut zu verschärfen, ohne die Ergebnisse der jüngsten Reform abzuwarten. Angesichts hoher Fixkosten sei es eine wohlfeile Forderung an die Landwirte, die Zahl ihrer Tiere um zehn Prozent zu reduzieren. Niemand würde auf die Idee kommen, solche Umsatzeinbußen Unternehmen wie etwa Mercedes zuzumuten. Von Landwirten gebe es in den Köpfen vieler Politiker aber ein diffuses Bild. Das sei einerseits von Bildern über Tierquälerei geprägt und andererseits durch eine von Bilderbüchern geprägte romantische Vorstellung.

Niemand könne leugnen, dass es Gesetzesverstöße gebe, erklärte Hocker. Auch er sei auf seiner Fahrt nach Bramsche bestimmt an der einen oder anderen Stelle vielleicht mal zu schnell gefahren. Es sei aber Aufgabe des Staates, das zu ahnden, nicht etwa des ADAC. Ähnlich sei es mit dem Tierwohl. Hier sprach er sich für eine funktionierende staatliche Kontrolle aus, sonst entstehe ein „Legitimationsfreiraum“, den Organisationen wie Peta mit Skandalvideos füllten. Einige solcher Vereine hätten daraus ein Spendensammelmodell gemacht.

Hausherr Kiesekamp forderte, Landwirte von schärferen Düngebeschränkungen zu befreien, die sich regelmäßig unabhängigen Bodenuntersuchungen stellen, statt Bodenproben in Eigenregie zu ziehen. Schwarze Schafe gebe es auch unter Landwirten, so Kiesekamp. Durch das Ausweisen roter Regionen mit strengeren Auflagen würden jedoch sämtliche Bauern einer Region in „Sippenhaft genommen“. Hocker ging sogar noch einen Schritt weiter. Hier würden elementare Eigentumsrechte berührt, sagte er.