Bramsche. Am Donnerstag, 18. Juli 2019, geht das Sommerkulturprogramm 2019 in Bramsche weiter. Ab 19.30 Uhr präsentiert sich Steve Baker auf dem Kirchplatz.

Steve Baker gilt als maßgebender Harpspieler in Europa und als einer der führenden Interpreten dieses Instruments weltweit. Unter Harp-Fans ist er international ebenso für seine hervorragende und eigensinnige Spielweise wie auch für seine hochgelobten Fachbücher bekannt. Dadurch avancierte er zur Leitfigur für zahlreiche Nachwuchsspieler.

Sein einzigartiger Stil ist eine Fusion aus traditionellen Blues-Elementen und innovativen melodischen Ideen, geprägt von einem meisterhaften Umgang mit Dynamik und Klangbildung. Er ist außerdem seit vielen Jahren ein gefragter Studiomusiker und ist u.a. beim Film „Soul Kitchen" von Regisseur Fatih Akin zu hören sowie auf CDs von Klaus Lage und Achim Reichel zu hören.

Noch bis zum 30. August 2019 findet im Sommerkulturprogramm an jedem Donnerstag ein Konzert auf dem Bramscher Kirchplatz vor der St.-Martin-Kirche in der Fußgängerzone statt, an den Wochenenden in verschiedenen Biergärten der Bramscher Gastronomie.

Sommerkultur 2019 - die Termine Donnerstag, 18.07., 19.30 Uhr, Steve Baker (Blues), Kirchplatz.

Donnerstag, 25. 07, 19.30 Uhr: "Just for Fun" (Oldies), Kirchplatz.

Samstag, 27. 07., 15 Uhr: "Simple Men" (Blues), Alloheim.

Donnerstag, 01.08., 19.30 Uhr: "Lucky 13 Rocks" (Rockabilly), Kirchplatz.

Sonntag, 04.08. 11 Uhr: Mathew James White (Kiwi Dream/Folk-Rock), Gasthof Bei der Becke.

Donnerstag, 08.08., 19.30 Uhr: Daniel Puente Encina & Band (Latin), Kirchplatz.

Sonntag, 11. August, 11 Uhr: "Two gathered" (Unplugged), Café am Hasesee.

Donnerstag, 15.08., 19.30 Uhr: "Virgin Dragons" (Soul), Kirchplatz.

Samstag, 17.08., 20 Uhr: "Alacoustic" (Rock-Pop), "Aquarena".

Donnerstag, 22. 08., 19.30 Uhr: "Stout" (Folk), Kirchplatz.

Freitag, 30.08., 19.30 Uhr: "Colour the Sky" (Rock-Pop), Kirchplatz.