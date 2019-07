Engter. 39 verschiedene Prüfungen hatten die Organisatoren des Engteraner Reitervereins für das Sommerturnier 2019 ausgeschrieben. Darunter auch Qualifikationsprüfungen für den Beresa-Cup, das OLB- Jugend-Reitfestival und den VGH Cup. Allesamt Cup-Serien, die den Nachwuchs fördern.

Turnierchef Carsten Grußendorf und sein Vorstandsteam zeigten sich am Sonntagabend nach der letzten Prüfung mit dem Turnierablauf sehr zufrieden. „Es war einfach ein geiles Turnier“, so Grußendorf. „Alle Teilnehmer waren rundum zufrieden mit dem Ablauf und dem Rahmenprogramm des Turniers. Auf eine sehr gute Resonanz stieß auch die Party am Samstagabend nach der letzten Prüfung. Selbst nach Mitternacht waren hier noch rund 200 Gäste“, so Grußendorf weiter.

Gerdemann jetzt Führende

Auch aus sportlicher Sicht lief es für viele Reiter aus der Region sehr gut. Mit einem Sieg in der Stilspringprüfung der Klasse L am Samstagnachmittag übernimmt Amelie Gerdemann (RFV Neuenkirchen/Br.), die im Sattel von Ali Baba mit einem hervorragenden Ritt die Wertungsrichter überzeugte und dafür die Note 8,30 erhielt, mit 30 Punkten die Führung in der Gesamtwertung des Beresa-Cups.

Ebenfalls wertvolle Punkte für die Wertung im OLB Jugend-Reitfestival konnten Sophie Wassmann (RFV Badbergen) mit Kleiner Donner, Inga Ahlert (RFV Neuenkirchen/Br.) mit Charly-Chapplin und Lena Richter (RFV Fürstenau) mit Hollister sammeln. Sophie Wassmann holte sich in der Dressurprüfung der Klasse A* mit der Note 8,50 den Sieg, Ahlert folgt auf dem zweiten Rang mit der Note 8,2 und Richter mit der Note 7,7 sicherte sich den fünften Platz in der mit 22 Teilnehmern stark besetzten Prüfung.

In der Dressurprüfung der Klasse L* Trense lief es für Inga Ahlert besser. Mit der Note 7,70 sichert sie sich die goldene Schleife für den Sieg, Sophie Wassmann (Note 7,30) wurde Dritte.

Hollenbeck wird Zweiter

Mit einem zweiten Platz verabschiedete sich Carlos Hollenbeck (RFV Hesepe) aus der Stilspringprüfung der Klasse L mit Stechen, die auch als Qualifikationsprüfung im VGH-Cup diente. Im ersten Umlauf erhielt er die Note 8,40 als Bewertung für den Ritt, im anschließenden Stechen um den Sieg blieb er im Sattel von Castalina zwar fehlerfrei, war aber knapp zwei Sekunden langsamer als der Sieger Mattis Wiese (RV Sottrum).

Den Sieg in der höchstdotierten Prüfung des Turniers, der Springprüfung der Klasse M* mit Siegerrunde, sicherte sich die Neuenkirchenerin Binja Gahmann (RV Klein Drehle). Im ersten Umlauf blieb sie mit ihren beiden Pferden, Clooney Blue und Belle Solay, genau wie sechs andere Teilnehmer, fehlerfrei.

Spannendes Finale

Mit Clooney Blue konnte sich Gahmann für die Siegerrunde der besten sieben Teilnehmer qualifizieren. Darunter unter anderem auch die Engteranerin Berit Welzel mit Sokrates sowie Werner Kleimann (RFV Holdorf) und Lisa Kleinbuntemeyer (PSV Hellern). Für die Siegerrunde entschied sich Gahmann für ein leicht gemäßigtes Tempo und damit für einen sicheren Umlauf. Sie blieb als einzige Teilnehmerin erneut fehlerfrei (45,95 Sekunden). Ebenfalls für ein nicht so schnelles Tempo entschied sich Berit Welzel vom gastgebenden Verein. Die Engteranerin kassierte mit Sokrates dennoch vier Strafpunkte für einen Hindernisfehler und landete in der Endabrechnung auf dem fünften Platz. Zweiter wurde Werner Kleimann mit Celebration, der zwar sehr flott unterwegs war, allerdings forderte das hohe Tempo auch bei ihm einen Hindernisfehler (4/38,36 Sek.).





In der Führzügelklasse, einer Prüfung für die jüngsten Teilnehmer im Reitsport, sicherte sich Frida Hollenbeck (RFV Hesepe) im Sattel von Tiramisu mit der Note 7,50 den dritten Platz. Marla Claaßen vom gastgebenden Engteraner Verein hatte Sir Balthasar gesattelt und belegte mit der Note 6,80 den siebten Rang.