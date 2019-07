Old Buttons steigen in Hesepe mit "Born to be wild" ein CC-Editor öffnen

Die Old Buttons stiegen mit „Born to be wild“ in den Abend ein. Fotos: Holger Schulze

Bramsche. Mit „Born to be wild“, einem der Klassiker aus dem Repertoire freiheitsliebender Rock 'n' Roller, schlugen die Old Buttons beim Sommerkulturkonzert am Gasthaus Bischof-Reddehase gleich zu Konzertbeginn den ersten populär-musikalischen Pflock ein.