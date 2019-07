Bramsche. Vandalen haben am Bramscher Hasesee gewütet: Sie rissen Mülleimer und Schilder aus den Verankerungen und demolierten unter anderem den öffentlichen Grill am Hasesee. Drei jugendliche Tatverdächtige wurden ermittelt.

