Bramsche. Der erste "offene Gemeindegarten" in Bramsche kann als Erfolg gewertet werden. Mehr als 40 Besucher sind der Einladung des Ehepaars Gronemann gefolgt.

Im Mittelpunkt stand die Idee, Geselligkeit, Kultur und Natur gemeinsam zu genießen. In den vergangenen Jahren hatten Superintendent Hans Hentschel und seine Frau Hille dazu die „Lauschigen Nächte“ veranstaltet. Nach dessen Pensionierung wurde deshalb eine Alternative gesucht, erzählt Kirchenkreiskantorin Eva Gronemann. Sie und ihre Familie haben nun als erste ihren Garten zur Verfügung gestellt. Zwei weitere Familien haben bereits angekündigt, mitzuziehen und in den kommenden Wochen ebenfalls ihre Gärten für eine Abend zu öffnen.

Am Dienstagabend kurz vor 20 Uhr werden die Parkplätze direkt vor dem Haus Gerhard-Hauptmann-Straße 12 knapp. Ein paar Meter weiter gibt es noch Randstreifen und um Punkt acht Uhr abends ist der Garten gut gefüllt. An Biertischen und auf Sitzbänken hocken in dem recht kleinen Garten relativ viele Menschen und unterhalten sich. Die Gespräche drehen sich um die alten Bäume und die Gartengestaltung. Hinter einem Zaun ein Abhang Richtung Bahnhof, der eine wilde Oase in der Stadt darstellt.

Die Gronemanns begrüßen die Gäste, schenken Wein aus und schaffen es offenbar spielend, Gastgeberrolle und Expertenrolle als Gartengestalter in eigener Sache unter einen Hut zu bekommen. Keine Spur von Aufgeregtheit oder Eile, obwohl die Aktion auf nur eine Stunde angelegt ist. Nach den ersten Gesprächen lädt Eva Gronemann ihre Gäste ein, auch den angrenzenden Gemüsegarten zu besichtigen. Hier leben ein paar Hühner, die einen Apfelbaum in ihrem Gehege haben, hier steht eine Hütte auf Stelzen und sind Beete säuberlich angelegt. Dort wachsen Karotten, Kürbisse und in einigen Trögen sind sogar Kartoffeln angepflanzt.

Das sind aber keine Hochbeete, wie man vermuten möchte. Ralf Lehmann kommt aus Engter. Er weiß, dass die Kartoffelpflanzen sukzessive angehäufelt werden und dann unter der Erdoberfläche weitere Knollen bilden, was den Ertrag maßgeblich steigert. Marita Vandrey-Eckhardt aus Neunkirchen-Vörden besucht eine Freundin in Bramsche und findet spontan Gefallen an dem Konzept „offener Garten.“ Gerne würde sie ihren Pastor zuhause auch für die Idee begeistern.





Als sich der Besuch gegen 21 Uhr dem Ende zuneigt, holt Eva Groenemann ein altes Mauskript ihres Vaters hervor. Der hatte in den 70er-Jahren bereits auf seinem Reihenhausgrundstück bei Dortmund auf ökologische Bewirtschaftung gesetzt und wurde dafür seinerzeit noch belächelt. Angeregt von der einen oder anderen Spitze gegen ihn, machte er daraus eine selbstironische Karnevals-Büttenrede. Für den Auftakt des offenen Gemeindegartens wie geschaffen. Kultur, Natur und Geselligkeit mit hohem Unterhaltungswert.

Als nächstes öffnen Marianne und Walczyk in Rieste am 23. Juli 2019 ihren Garten am Heyenhof 6 in Rieste. Am 6. August 2019 sind dann Renate und Dietrich Häneke, Maschstraße 23 in Bramsche, dran. Alle Gärten sind von 20 bis 21 Uhr geöffnet.

Wenn die drei bislang geplanten Abende erfolgreich verlaufen, soll die Reihe fortgesetzt werden. Gronemann rief dazu auf, vielleicht auch den eigenen Garten einmal zur Verfügung zu stellen. Das Rezept scheint denkbar einfach umsetzbar zu sein. Man braucht lediglich einen Garten, ein paar Sitzgelegenheiten und etwas Gastfreundschaft.