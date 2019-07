Bramsche. Dem Bramscher Diakonieshop steht im Sommer 2019 personell das Wasser bis zum Hals. Das Diakonische Werk sucht dringend ehrenamtliche Mitarbeiter, wenn der beliebte Shop am Brückenort weiter geöffnet bleiben soll.

Sonja Kohmöller und Katharina Bartz betreuen als Hauptamtliche des Diakonischen Werkes den Shop und sehen sich zu einem Notruf veranlasst. Seit neun Jahren gibt es den Laden, zuerst an der Münsterstraße, dann im Erdgeschoss im Haus der Kirche und seit 2017 an seinem jetzige Standort am Bramscher Brückenort. Durch eine glückliche Fügung konnte die Diakonie hier ein ehemaliges Ladengeschäft übernehmen. Eine Boutique entstand, die anderen in der Bramscher Innenstadt in nichts nachsteht. Menschen, „die hier einkaufen, gehen aufrecht hierhin“, sprach der stellvertretende Landrat Werner Lager Lager bei der offiziellen Eröffnung die Tatsache an, dass die Waren kostengünstig, aber nicht kostenfrei abgegeben werden. Neben der Einkaufsmöglichkeit biete der Diakonieshop auch die Gelegenheit zu Austausch und Gespräch, ein ebenfalls sehr wichtiger Bestandteil des Konzepts.

Für jeden geöffnet

Das Konzept hat sich bewährt. Der Laden ist für jeden geöffnet, niemand muss einen Nachweis erbringen, um hier einkaufen zu können und viele, gerade auch ältere Menschen, kommen zu den Öffnungszeiten nicht nur zum Einkaufen, sondern auch um hier Andere zu treffen und auch mal "einen Schnack zu halten", wie es Sozialpädagagin Sonja Kohmöller nennt.

Seele des Diakonieshops war nicht erst am Brückenort Nadine Böckenholt, die mit einer "Arbeitsgelegenheit" begann und nach Auslaufen der Maßnahme dem Projekt ehrenamtlich treu blieb und am Brückenort die Leitungsfunktion übernahm. Böckenholt verlässt jetzt Bramsche aus privaten Gründen, andere Mitarbeiter sind langfristig erkrankt. Des Öfteren sahen sich die Verantwortlichen der Diakonie in letzter Zeit gezwungen, den Shop kurzfristig zu schließen oder die Öffnungszeiten drastisch zu reduzieren. Auch aktuell hängt ein Zettel an der Tür mit dem Hinweis auf geänderte Öffnungszeiten "aus betrieblichen Gründen". Potentielle Spender werden gleichzeitig gebeten, keine Säcke oder Kartons vor der Tür ab zustellen, besonders nicht über Nacht oder an Wochenenden, zu groß ist die Gefahr, dass die Säcke zerrissen oder durchwühlt würden, meint Katharina Bartz.

Gern auch Gruppen

Für den Shop ist das eine missliche Situation, denn man ist dringend auf die Spenden angewiesen. Kohmöller bittet potentielle Spender, im Notfall lieber unter der Nummer 05461/1597 beim Diakonischen Werk anzurufen. "Wir kümmern uns dann darum". Am eigentlichen personellen Notstand ändert das allerdings nichts. "Wir brauchen die Ehrenamtlichen ganz dringend", sagt sie. Ihre Kollegin Bartz ergänzt, es könnten sich gern auch Gruppen melden, die sich einen Einsatz im Shop vorstellen könnten. Männer seien ebenso willkommen wie Frauen, auch was das Alter angeht, gibt es keine Vorgaben. "Wir sind und wir wünschen uns weiter ein buntes, gemischtes Team", sagt Bartz. Besondere Vorkenntnisse brauche niemand mitzubringen, so die beiden Hauptamtlichen, nur "der soziale Gedanke" sollte den potentiellen Mitarbeitern nicht fremd sein. "Mitarbeiter sollten eine offene Art haben und gern auf Menschen zugehen, alles andere kann man lernen", sagt Kohmöller weiter. "Optimal wäre, wenn wir ein Team von 15 bis 20 Frauen und Männern hätten, um verlässlich planen zu können." Gesucht werden zudem Personen, die sich die Leitung des Ladens oder die Vertretung vorstellen könnten.

Wer sich einige Stunden oder auch länger im Shop am Brückenort einbringen möchte, kann sich mit dem Diakonischen Werk unter 05461/1597 in Verbindung setzen. "Wir wollen den Laden wirklich gern halten, aber wenn sich nichts ändert, müssten wir schließen", sagt Bartz.