Nach Angaben der Stadt müssen Besucher und Einwohner der Stadt Bramsche in diesem Jahr allerdings mit weniger Einschränkungen rechnen als in den Vorjahren. „Im Vergleich zu manchen Sommerferien aus den Vorjahren haben wir in diesem Jahr in und um Bramsche zumindest auf den Straßen einen entspannten Sommer. Der Großteil der Baumaßnahmen hat nur geringe Verkehrsbeeinträchtigungen zur Folge", sagt Stadtsprecher Yannick Richter auf Anfrage unserer Redaktion.