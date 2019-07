Bramsche. Der Verein VSR-Gewässerschutz weist in einer Pressemitteilung auf die hohe Belastung des Grundwassers mit Nitrat hin. Messungen in der Region hätten zum Teil beunruhigende Werte ergeben.

Am 6. Mai war der Gewässerschutzverein erneut mit einem Informationsstand in Bramsche präsent. Dort gaben viele Bürger Proben ihres Brunnenwassers ab, um dieses auf mögliche Nitratbelastungen untersuchen zu lassen. Insgesamt seien so 77 private Brunnen aus den Bereichen Bramsche, Neuenkirchen-Vörden und Rieste analysiert worden. Nun teilt VSR mit, dass in jeder sechsten Probe der Grenzwert der deutschen Trinkwasserverordnung von 50 Milligramm pro Liter überschritten worden sei.

Kritik an intensiver Landwirtschaft

Als Grund für die hohen Belastungen macht der Verein die intensive Landwirtschaft aus, die sich in den letzten Jahrzehnten immer weiter ausgebreitet habe. Die bisherigen Düngeverordnungen ermöglichten der Agrarindustrie, ihre landwirtschaftlichen Flächen auf Kosten der Umwelt zu überdüngen, so Susanne Bareiß-Gülzow, Vorsitzende im VSR-Gewässerschutz. .



Spitzenreiter war bei den Untersuchungen in Bramsche ein Brunnen in Hesepe, bei dem 187 Milligramm Nitrat pro Liter nachgewiesen wurden. Auch in einigen weiteren Ortsteilen und in der Gartenstadt wurden stark überhöhte Werte gemessen. Am Informationsstand und bei telefonischen Beratungen seien viele Brunnenbesitzer wütend über die Nitratbelastungen gewesen, berichtet VSR-Gewässerschutz.

Düngung im Garten berechnen

Ärgerlich sei insbesondere, dass das Wasser nicht zum Befüllen von Gartenteichen geeignet ist. Es bestehe die Gefahr, dass es zur Massenvermehrung von Algen kommt. Abgestorbene Pflanzen können anschließend zu Fischsterben führen. Auch beim Gießen des selbst angebauten Gemüses sollte das Brunnenwasser nicht zu einer Nitratanreicherung führen und in die Düngeberechnung einbezogen werden.

Wer den Termin am Labormobil verpasst hat, kann eine Wasserprobe auch mit der Post an die Geschäftsstelle des VSR senden. Die gemeinnützige Umweltschutzorganisation hat auf ihrer Homepage www.vsrgewässerschutz.de. viele Tipps rund um das Thema Brunnenwasser zusammengestellt. Hier findet man auch Informationen wie man den zugeführten Stickstoff durch das Gießwasser ausrechnet.



Der VSR-Gewässerschutz ruft außerdem dazu auf, bewusst einzukaufen und so Einfluss darauf zu nehmen, wie die Landwirtschaft aussieht. Gerade Massentierhaltung stelle eine enorme Belastung für das Grundwasser dar.

Ursprung am Rhein

Der Vereinsname VSR-Gewässerschutz entstammt übrigens den Anfängen der Umweltschützer: Der Zusammenschluss mehrerer Bürgerinitiativen hieß bis zum Jahr 2000 aufgrund des bis dahin noch begrenzten Arbeitsbereiches "Verein zum Schutze des Rheins und seiner Nebenflüsse".