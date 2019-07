Bramsche. Am Donnerstag, 11. Juli 2019, geht das Sommerkulturprogramm in Bramsche weiter. Ab 19.30 Uhr präsentieren sich „Bobbo Byrnes & Band“ auf dem Kirchplatz.

Bobbo Byrnes ist kein Musiker, der lange still bleibt. Ob mit seinen Bandprojekten „The Fallen Stars“ und „Riddle & The Stars“ oder solo – Byrnes spielt um die 150 Shows pro Jahr. Nun bringt die bekennende „Rampensau“ sein zweites Solowerk auf den Markt und bleibt dabei seinem Genre treu: Rustikaler American-Rock soll es sein. Byrnes' Songs entstehen aus einem Leben „on the road“ zwischen Billerica und Berlin. In „Heart like Mine“ singt er etwa über die Straßen, die ihn von Show zu Show führen.

Am darauffolgenden Samstag, 13. Juli 2019, spielen die Bramscher Urgesteine von den „Old Buttons“ um 20 Uhr im Biergarten vom Gasthof Bischof-Reddehase in Hesepe. Fünf junggebliebene „Altrocker“ aus Bramsche haben sich zusammengefunden und gründeten im Jahr 2011 die Band „The Old Buttons“. Vielen Bramschern ist das Gründungsmitglied Heinz Fischer noch gut bekannt. Ende der 60iger-Jahre gehörte er bereits zu der regional bekannten Band „The Buttons“, die unter anderem in ihrem Stammlokal „Samba Franz“ immer wieder auftraten.









Getreu nach dem Motto „Back to the 50s, 60s and 70s“versprechen die Old Buttons altbekannte Songs wieder aufleben zu lassen. Zu den „alten Knöpfen“ gehören heute Heinz Fischer (Gitarre, Gesang, Saxophone), Lutz Herrmann (Gesang, Schlagzeug), Jörg Otto (Gesang, Gitarre, Mundharmonika), Hans-Jürgen Sieksmeyer (Bass) und Peter Krumdieck (Gitarre).

Songs, die u.a. seinerzeit die Rolling Stones, The Free, CCR, die Animals, Steppenwolf, die Lords, Chuck Berry, John Denver, die Beatles, Pink Floyd, Bruce Springsteen, die Troggs, Bob Dylan, die Spencer Davis Group, Uriah Heep, Cream berühmt gemacht haben, sollen die Zuhörer in die Zeit des Rock´n Roll und des Beginns der Rock- und Pop-Ära zurückholen.

Anzeige Anzeige

Sommerkultur 2019 - die Termine Donnerstag, 11.07., 19.30 Uhr: Bobbo Byrnes & Band (American Rock), Kirchplatz. Samstag, 13.07., 20 Uhr: "Old Buttons" (Oldies), Gasthof Bischof-Reddehase. Donnerstag, 18.07., 19.30 Uhr, Steve Baker (Blues), Kirchplatz. Donnerstag, 25. 07, 19.30 Uhr: "Just for Fun" (Oldies), Kirchplatz. Samstag, 27. 07., 15 Uhr: "Simple Men" (Blues), Alloheim. Donnerstag, 01.08., 19.30 Uhr: "Lucky 13 Rocks" (Rockabilly), Kirchplatz. Sonntag, 04.08. 11 Uhr: Mathew James White (Kiwi Dream/Folk-Rock), Gasthof Bei der Becke. Donnerstag, 08.08., 19.30 Uhr: Daniel Puente Encina & Band (Latin), Kirchplatz. Sonntag, 11. August, 11 Uhr: "Two gathered" (Unplugged), Café am Hasesee. Donnerstag, 15.08., 19.30 Uhr: "Virgin Dragons" (Soul), Kirchplatz. Samstag, 17.08., 20 Uhr: "Alacoustic" (Rock-Pop), "Aquarena". Donnerstag, 22. 08., 19.30 Uhr: "Stout" (Folk), Kirchplatz. Freitag, 30.08., 19.30 Uhr: "Colour the Sky" (Rock-Pop), Kirchplatz.