Bramsche. Ein Novum wartet auf die Besucher des zweiten Konzerts im Bramscher "Orgelsommer" 2019.

Auch nach 20 Jahren gibt es noch Neues in der sommerlichen Konzertreihe in St. Martin: Am Samstag, 13. Juli 2019, um 18 Uhr bestreiten Axel Eichhorn aus Bersenbrück und Julian Luttmer aus Neuenkirchen gemeinsam das zweite Konzert des Orgelsommers mit Musik für Schlagzeug und Orgel.

Originalwerke des tschechischen Komponisten Petr Eben und des norwegischen Komponisten Knut Nystedt werden zu hören sein, aber auch eine Bearbeitung eines Werkes von Johann Sebastian Bach für Marimba und Orgel. Eigene Improvisationen ergänzen das Programm.

Der Eintritt zu diesem Konzert ist wie immer frei, am Ausgang wird aber um eine Spende zur Deckung der Kosten gebeten.

In der Reihe "Orgelsommer" spielten an jedem Samstag in den Sommerferien von 18 bis 19 Uhr verschiedene Interpreten die unterschiedlichsten Programme in wechselnder Instrumentierung: Orgel mal solo, mal im Zusammenspiel mit anderen Instrumenten. Musik vom Mittelalter bis zur Moderne