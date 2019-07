Bramsche. Etwas außerhalb der Saison, aber gerade noch passend zum Abschied von Hans Hentschel aus Bramsche gibt das Stadtmarketing einen Band mit der schönsten Weihnachtsgeschichten des Superintendenten heraus.

Der scheidende Superintendent liebt Geschichten. Das hat er in den acht Jahren seiner Zeit in Bramsche wiederholt bewiesen. Seine Frau Hille und er sammeln schön gestaltete Bilderbücher, besonders solche für Erwachsene und tragen immer wieder gern daraus vor. Aber Hentschel erfindet auch gern Geschichten. Seine Weihnachtsgeschichten von Erna und Hermann erschienen im Bramscher "Treffpunkt" und er las sie auch persönlich gern vor. Unter anderem zur Weihnachtszeit im Bramscher Bahnhof. Der Theologe malt auch gern. Viele Gottesdienste gestaltete er mit schwungvoller Feder und fixem Pinselstrich mit. Seine "Sonntagsmaler"-Auftritte im NDR sind schon Tradition.

Illustriert hat Hentschel den Band mit den Weihnachtsgeschichten dieses Mal allerdings nicht. Die Seiten sind lediglich von filigranen Vignetten geschmückt. "Wir wollten ganz bewusst, das Heimelige, leicht Nostalgische der Weihnachtszeit vermitteln", unterstreicht Christiane Wagner, die das Projekt für das Stadtmarketing betreute. "Die Geschichten sind einfach viel zu schade, um in Vergessenheit zu geraten".

Von Erna und Hermann

"Erna und Hermann Himmel leben genau hier. Vor zweiundvierzig Jahren haben sie hier in der Kirche geheiratet und sie kennen sich gut aus". So beginnen Hentschel Begebenheit aus dem Leben eines älteren Ehepaares - jedesmal gleich, jeder kennt Menschen wie sie. sie könnten überall leben. Aber dann bekommen die Geschichten eine unerwartete Wendung, die schmunzeln lässt. Was tun mit einem vorzeitig "leergefressenen" Adventskalender, was mit Adventskränzen, die an Beerdigungsschmuck erinnern?

Der Band "Hans Hentschel: Frohe Weihnachten. Die schönsten Weihnachtsgeschichten aus Bramsche", ist zunächst für 8,90 Euro beim Stadtmarketing und im Tuchmacher-Museum erhältlich. Für Satz und Gestaltung sorgte Simone Bei der Sandwisch.