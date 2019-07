Bramsche. Die Deutsche Bank schließt Ende August 2019 ihr SB-Center am Bramscher Münsterplatz.

Per Aushang an der Eingangstür informiert die Deutsche Bank ihre Kunden darüber, dass die SB-Stelle Bramsche letztmalig am Montag, 26. August 2019, zur Verfügung stehen werde. Grund dafür sei die "mittlerweile deutlich reduzierte Nutzung".

Das Geldinstitut empfiehlt, die nächstgelegenen Standorte zu nutzen. Dies seien laut dem Aushang die Filiale der Deutschen Bank an der Wittekindstr. 9-10 in Osnabrück, die Postbank an der Großen Str. 33a in Bramsche, Postbank am Lechtinger Kirchweg 3 in Wallenhorst oder die Shell-Tankstelle an der Wersener Str. 127 in Osnabrück. Postbank und Shell gehören ebenso wie die Deutsche Bank zur "Cash Group", zu der ferner die Commerzbank und die Hypovereinsbank gehören und an deren insgesamt über 9000 Geldautomaten Kunden der Verbundpartner kostenlos Geld abheben können.

Die Deutsche Bank hatte bis November 2011 noch eine Filiale in Bramsche betrieben. Danach wechselten die Mitarbeiter an die Wittekindstraße in Osnabrück. Seitdem konnten Kunden das Selbstbedienungs-Center mit Geldautomat sowie einem Kontoauszugsdrucker nutzen, an dem auch Überweisungen und das Einrichten oder Löschen von Daueraufträgen vorgenommen werden konnten.