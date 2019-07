Jakob und Eva Gronemann spielen vierhändig. Foto: Irina Doelitzsch-Kaufmann

Bramsche. Was nichts kostet, taugt nichts – so die landläufige Meinung. Diese Aussage straft die Bramscher Kreiskantorin Eva Gronemann mit ihrer erfolgreichen Reihe der Orgelsommerkonzerte lügen. Zusammen mit ihrem 16-jährigen Sohn Jakob eröffnete sie die 20. Ausgabe der beliebten Reihe in der Kirche von St. Martin.