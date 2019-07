Bramsche. Gleichzeitig mit dem regelmäßig stattfindenden Sommerfest wurde in der Bramscher Seniorenwohnanlage Frieda-Lohr-Haus in diesem Jahr auch das 100-jährige Bestehen der Arbeiterwohlfahrt gefeiert.

Zu diesem Anlass hatten sich nicht nur die Angehörigen der Senioren sowie Freunde der Einrichtung an der Moselstraße eingefunden, sondern auch Stefanie Holzgrefe, die Tochter von Frieda Lohr, in familiärer Begleitung durch ihren Ehemann Herbert Holzgrefe sowie Andrea Horstmann, der Enkelin von Frieda Lohr.

Denn beim Sommerfest sollte es diesmal nicht nur die musikalische Unterhaltung durch Dominik Ortner mit seinem Akkordeon sowie die obligatorischen Elemente Kaffee, Kuchen, Gegrilltes, Kartoffelsalat, Glücksrad, Bastelaktion, Fotoecke und Hausführungen geben. Zusätzlich standen noch Informationen über die Geschichte der Seniorenwohnanlage und der Arbeiterwohlfahrt auf dem Programm.

Angehörige sind stolz auf Frieda Lohr

So referierte Herbert Holzgrefe über das Engagement von Frieda Lohr für die Seniorenwohnanlage. Ende der 1950er-Jahre hatte sich die damalige Stadträtin intensiv an den Planungen der Anlage beteiligt. Auch war es Frieda Lohr zu ihren aktiven Zeiten gelungen, dass alle Mitglieder im Stadtrat auch der im Aufbau befindlichen Arbeiterwohlfahrt in Bramsche angehörten, wie Herbert Holzgrefe berichtete. 1964 konnte der erste Bauabschnitt eingeweiht werden. Seit ihrem 50-jährigen Bestehen im Jahre 2014 trägt die Seniorenwohnanlage den Namen von Frieda Lohr.

Mit den Worten „was alles erreicht wurde, lässt uns Angehörige stolz sein“, schloss Herbert Holzgrefe seinen Bericht ab. Hiernach trug Pflegedienstleiterin Anke Busch einige Daten aus der Chronik des Frieda-Lohr-Hauses vor, darunter die Meilensteine Erweiterung des Haupthauses auf 29 Pflegeplätze im Jahre 1973 sowie die Einweihung von Haus Sonnenschein 2012.

Nach einem Rückblick auf das Leben der Awo-Gründerin Marie Juchacz durch Ulrike Rybak, der Leiterin Soziale Betreuung, schilderte Ulrich Steier, der 18 Jahre lang die Awo in Bramsche geleitet hat, die Entstehung des Ortsvereins sowie dessen Aktivitäten.





Allerdings musste Ulrich Steier auch feststellen, dass die Awo Bramsche zu einem „Rentnerverein“ mit nur noch rund 130 Mitgliedern – in Hochphasen waren es fast 300 – geworden sei, „bei dem es auch immer schwieriger wird, Tagesfahrten erfolgreich durchführen zu können“.

Mitgliederschwund stoppen

Der Mitgliederschwund sowie die Ausflüge waren gegen Ende der Infoveranstaltung die Punkte, die Dieter Holzgrefe in seiner Funktion als neuer Vorsitzender der Awo Bramsche ansprach. Den Mitgliederschwund stoppen und Ausflüge durch eine Zusammenarbeit aller Bramscher Ortsvereine der Arbeiterwohlfahrt vielleicht wieder möglich machen, sind die Punkte, die sich Dieter Holzgrefe auf die Fahne geschrieben hat.