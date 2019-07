Bramsche. Am ersten Wochenende des Sommerkulturprogramms spielte die Band Gordon im Bramscher Billardpalast. Klassiker der Rock- und Popgeschichte hatte das Trio mitgebracht.

Für Bassist Detlef Blanke war es bereits der dritte Auftritt in Bramsche innerhalb der letzten beiden Jahren. Am Freitagabend begleiteten ihn Wolfgang Lock an der Gitarre und sowie Uwe Gans an den Drums. Rund 70 Zuhörer nahmen an diesem lauen Sommerabend im Außenbereich des Billardpalastes Platz, um sich bekannte Welthits und nicht ganz so bekannte Titel anzuhören.

Die markante, leicht rauchige Leadstimme von Wolfgang Lock geleitete das altersgemischte Publikum durch den Abend. Doch nicht nur der Gitarrist, sonder auch die beiden anderen Musiker schlossen sich unterstützend dem Gesang von Wolfgang Lock an.

Unverwechselbares Arrangement

Songs, die die Vollblutmusiker selbst gerne hören – und zwar nicht eins zu eins gecovert, sondern mit einem unverwechselbaren Gordon-Arrangement versehen – versprach die Vorankündigung. Rein inhaltlich bedeutete dies Titel unter anderem von Duran Duran, Supertramp, Crowded House, Billy Joel oder auch mal Filmmusik.

In musikalischer Hinsicht lieferte das Trio solides Handwerk ab. Was die Arrangements betrifft, war auch nicht zu viel versprochen worden. Das Individuelle am Sound der Band besteht in der Gewichtung, die dem Bass von Detlef Blanke zugewiesen ist. Dass der Tieftöner phasenweise die Rolle der Leadgitarre erhält, ist sicherlich nicht alle Tage so zu hören. Obwohl es schon eine Frage des Geschmacks ist, dieses Begleitinstrument aus seinen Dunkelregionen heraus in die Höhen der Kopfstimme zu schicken.

Eine Frage des Geschmacks

Eine weitere Geschmacksfrage bezüglich der Arrangements stellte der Einsatz der Backgroundstimmen von Detlef Blanke und Uwe Gans dar. Man muss es halt mögen, wenn das rauchige Timbre von Leadsänger Wolfgang Lock einen Kontrapunkt in Form von hochgehievtem Männergesang erfährt.

Stellt man aber auf den nach jedem Titel einsetzenden Beifall des Publikum ab, mochte die überwiegende Mehrheit diesen speziellen Gordon-Sound. Von „nett“ bis „total cool“ lauteten die verbalen Voten aus den Reihen der Zuhörer, aufgeschnappt am Rande des Geschehens.

Anzeige Anzeige

Und in jedem Fall lieferte das rund dreistündige Programm leichte, gut verdauliche Kost aus Tönen und Texten, die zum dezenten Mitwippen einlud und nebenbei das ermöglichte, was das Sommerkulturprogramm so beliebt macht: Es konnte ein unterhaltsamer Abend bei kühlen Getränken und geselligem Austausch in der Gemeinschaft mit engagiert agierenden Musikern erlebt werden.