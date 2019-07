Bramsche. Kurzentschlossene Kinder und Jugendliche haben noch die Möglichkeit, sich für das Baseballcamp in Bramsche anzumelden, dass von Sonntag, 7.Juli, bis Samstag, 13. Juli, auf dem Wiederhall stattfindet.

Seit einigen Jahren findet das Baseballcamp in den Sommerferien auf dem Wiederhall statt. Regelmäßig nehmen um die einhundert Teilnehmer im Alter zwischen neun und 21 Jahren an dem Camp teil. Beigebracht wird die Sportart von Amerikaner, die extra für diese Aktion nach Deutschland kommen.

Die Teilnahme am Baseballcamp kostet 65 Euro. Ermäßigung oder Geschwisterrabatt sind auf Nachfrage möglich. Nähere Informationen gibt es auch auf der Internetseite www.baseballcamp-bramsche.de. Veranstaltet wird das Camp von der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde.

Interessierte können auch am Sonntag um 15.30 Uhr zum Sportplatz am Wiederhall kommen und sich dort direkt anmelden.

Im Verlauf der Woche trainieren die neun- bis 15-jährigen an den Vormittagen die Wurf- und Schlagtechniken. Nachmittags sind dann jeweils die 16- bis 21-jährigen dran. Am Samstag wird das Erlernte dann in einem großen Turnier auf die Probe gestellt. Hierzu sind Zuschauer herzlich eingeladen. Außerdem können sich Eltern der Teilnehmer an diesem Tag bei einem kurzen Training in dieser Sportart versuchen.

Ergänzt wird das sportliche Programm durch mehrere Camp-Abende und eine "Texas-Night" für die Teilnehmer und deren Eltern am Gemeindehaus in der Hasestraße.