Ueffeln/Achmer. Die Kreisstraße 165 wird zwischen Ueffeln und Achmer saniert. Entlang eines Teilstücks der Straße wird zudem ein neuer Radweg angelegt. Dafür muss die K 165 ab dem 15. Juli bis Anfang Oktober gesperrt werden, wie der Landkreis Osnabrück mitteilt.

Der erste Spatenstich für die Bauarbeiten fand demnach bereits in dieser Woche statt. Umgesetzt wird das Vorhaben auf einer Strecke von insgesamt 4,5 Kilometern zwischen Achmer und Ueffeln. Eine Umleitung wird ausgeschildert. Für die Zeit der Bauarbeiten soll der Anliegerverkehr so weit wie möglich aufrechterhalten werden und auch der Friedwald soll größtenteils erreichbar sein.

Bereits im vergangenen Sommer wurde eine Teilstrecke der K 165 saniert – nämlich die Ortsdurchfahrt in Achmer. Bereits 2017 wurde der Abschnitt zwischen Achmer und Pente instandgesetzt.





Neuer Fahrradweg

Auf einer Länge von etwa 470 Metern wird zwischen den Straßen Tömmern und Westerhausener Straße außerdem ein neuer Radweg angelegt, wie es in der Mitteilung des Landkreises weiter heißt. Hierfür stehen Fördermittel aus dem Niedersächsischen Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (NGVFG) zur Verfügung. Mit Fördermitteln der Landesnahverkehrsgesellschaft (LNVG) werden ebenfalls neu und barrierefrei die beiden Bushaltestellen Am Hasenkamp und Westerhausener Straße angelegt. Auf der gesamten Länge wird darüber hinaus die alte Fahrbahndecke vollflächig aufgenommen und anschließend eine neue Asphaltschicht aufgebracht. Die sich im Baufeld befindlichen Querdurchlässe zur Entwässerung werden in diesem Zug ebenfalls erneuert. Dazu wird der Kreisverkehr am Kreuzungspunkt von K165 und K102 (Gehnstraße, Neuenkirchener Straße) saniert.

Gehhölzarbeiten im Frühjahr

Bereits im Frühjahr 2019 wurden die notwendigen Gehölzarbeiten durchgeführt. Als Bauzeit ist zunächst ein Zeitraum von rund zwölf Wochen geplant, so dass der Landkreis mit einer Fertigstellung bis Anfang Oktober 2019 rechnet.