Bramsche. Vor einem Geschäft am Markt in Bramsche ist ein Rentner Opfer eines Trickdiebstahls geworden.

Auf dem Parkplatz wurde der ältere Mann am Donnerstagvormittag nach einem Besuch bei der Bank von einem unbekannten Mann angesprochen und gefragt, ob er eine 2-Euro-Münze wechseln könne. Der hilfsbereite Rentner öffnete seine Geldbörse, in die der unbekannte Mann griff und zwei 10-Cent-Münzen herausnahm. Da sich keine 2-Euro-Münzen in der Geldbörse befanden, beabsichtigte der Rentner aus seinem Auto passendes Kleingeld zu holen. In diesem Moment entfernte sich der unbekannte Mann jedoch schon in Richtung Sparkasse.

Erst zu Hause stellte das Opfer fest, dass ihm seine gesamten Geldscheine aus dem Portemonnaie fehlten. Offensichtlich hatte der unbekannte Mann durch geschicktes Agieren die Scheine aus der Börse gezogen. Der Dieb ist etwa Mitte bis Ende 40 Jahre alt, ca. 1,70 Meter groß, spricht mit Akzent und hat eine sportliche Figur.

Die Polizei nimmt diese Tat erneut zum Anlass, um vor Trickdieben zu warnen. Der hier angewandte Geldwechseltrick läuft immer gleich ab: Der Dieb bittet um das Wechseln von Münzen. Während das Opfer dann womöglich im Kleingeldfach kramt, stiehlt er unbemerkt Scheine aus dem Portemonnaie. Eventuell hat der Täter vorher beobachtet, wie ein größerer Geldbetrag von einem Geldautomaten o.ä. abgehoben wurde.

Die Polizei Bramsche ist an Hinweisen zu dem Täter interessiert und bittet Personen, die den Vorfall beobachtet haben, unter Tel. 05461-915300 anzurufen.