Bramsche. Mit dem Beginn der Sommerferien startete auch der Bramscher Ferienspaß. Von einigen Veranstaltungen berichten in diesem Jahr die "Presse-Kids": Die zwischen neun und zwölf Jahre alten Kinder bekommen bei diesem neuen Projekt des Universum-Vereins einen Einblick in den Journalismus.

Sieben Kinder machen bei diesem Projekt mit. Die "Presse-Kids" werden alleine oder zu zweit von ausgewählten Ferienspaßaktionen berichten. Beobachten, Interviews führen und fotografieren – die Nachwuchsreporter stellen sich den Herausforderungen.

Besuch in der Redaktion

Betreut wird das Projekt vom Team des Universum-Vereins sowie von zwei Mitarbeitern der Bramscher Nachrichten. Am ersten Ferientag traf sich die gesamte Gruppe, um sich auf die Einsätze vorzubereiten. In diesem Rahmen besuchten die "Presse-Kids" auch die Redaktion der BN, wo Lokalchef Heiner Beinke den Kindern zeigte, wie dort die Tageszeitung produziert wird.





Außerdem löcherten ihn die Kinder mit Fragen: Warum gibt es Werbung in der Zeitung? Warum sei er überhaupt Journalist geworden? Und wo wird die Zeitung gedruckt? Mit den vielen Informationen gefüttert stellten sich vier Kinder danach bereits der ersten Aufgabe.

Von der Ferienspaßaktion bei der Fleischerei Sostmann berichten im Folgenden Lana Marie Ahrens und Sönke Mettenbrink (Text) sowie Mailin Schwarz und Janne Kohl (Fotos):

Am ersten Ferientag fand im Bramscher Ferienspaß eine Führung durch die Fleischerei Sostmann statt. Durchgeführt wurde sie von den Mitarbeitern Stefan Pilz und Stefan Birszwilks.

Hygiene ist wichtig

Direkt am Anfang gingen die circa 20 Teilnehmer nach oben zu den Büros. Dort ging die Gruppe in ein Zimmer, in dem die Auszeichnungen der Fleischerei hängen. Hier wurden die Ferienspaßkinder passend angezogen, da in dem Betrieb hohe Hygienevorschriften herrschen. Mit Plastikumhang und Haarnetz ausgestattet gingen die Kinder danach in einen Vorraum der Fleischerei, wo noch Schuhüberzieher angezogen und noch schnell die Hände gewaschen wurden, bevor es durch die Hygieneschleuse ging.

Stefan Birszwilks zeigte der Gruppe zunächst die Zerlegung. Es roch nach Reinigungsmittel, denn die Arbeiter hatten schon Feierabend und alles war geputzt. Im nächsten Raum sahen die Kinder mehrere Geräte wie den Tumbler, einen riesigen Fleischwolf und den Kutter. Dieser rührt das Fleisch und kocht es auch.





Dann ging es zum Füllraum, wo die Würstchen befüllt werden. In diesem Bereich steht eine “Würstchenwaschanlage“ . Dort werden die Würstchen nach dem Garen abgekühlt, indem kaltes Wasser über sie gesprüht wird, damit sie nicht platzen.

Die Teilnehmer konnten viele Fragen stellen und erfuhren so, dass die Fleischerei nach eigenen Angaben sehr eng mit den Bauern zusammenarbeitet und dass ungefähr 30 Menschen bei Sostmann in der Verarbeitung tätig sind.

Zum Abschluss der Ferienspaßaktion wurden mit Hilfe von Stefan Biszwilks und Stefan Pilz Burger-Patties und Würstchen von den Kindern selbst hergestellt und schließlich gegrillt.





Teilnehmer Ben Builo sagte: "Mir hat die Führung gut gefallen." Auch die anderen Kinder hatten Spaß daran, das Fleisch mit den Händen zu formen und viel Interessantes zu lernen.