Bramsche. Mit äußerst kreativen Coverversionen haben "The Beez" am Donnerstag, 4. Juli, das Bramscher Sommerkulturporgramm 2019 eröffnet. Der Auftakt hat Appetit auf mehr gemacht.

„Das Wetter passt, die Plätze sind belegt“ - nicht nur Wolfgang Kirchner konnte mit dem Start bestens zufrieden sein. 15 Konzerte, neun davon auf dem Kirchplatz, kündigte der Geschäftsführer des veranstaltenden Stadtmarketings an. Und für das Auftaktkonzert war gleich ein ganz besonderes Bonbon engagiert worden.





„The Beez“, eine aus Deutschland, Australien und den USA zusammengesetzte Formation, war schon einmal in Bramsche. Dieser Auftritt auf dem Kirchplatz fiel aber buchstäblich ins Wasser und musste nach dem ersten Set wegen des "schlimmsten Gewitters, das ich je erlebt habe" abgebrochen werden, wie sich Deta Rayner von den "Beez" erinnerte

Am Donnerstag jedoch war alles gut. Die Gitarre von Rob Rayner harmonierte farblich mit seinem Hemd. Deta Rayner am Akkordeon, Annette Kluge an den Drums sowie der Australier Peter D' Elia mit Banjo und Gitarre zeigten von Beginn der Vorstellung an welche Power und was für ein Unterhaltungswert in ihnen steckt.

„Schöne laue Sommerluft und Luft ist wie Liebe“, moderierte Rob Rayner den ersten Titel an, der dann gleich mit Vollgas abging. Klassiker der Rock- und Popmusik standen auf dem Programm. Lediglich reines Covern jedoch hatte die Band überhaupt nicht ansatzweise nötig.

Bunter Mix

Bunt wie die Kostümierung der vier Musiker entfaltete das Quartett seinen eigenen, breit gefächerten Melodienmix. Russische Klänge wurden kreativ dem konventionellen Sound von Welthits vorangestellt oder zwischendurch mal untergejubelt. Einen von etlichen Kontrapunkten setzte die Band etwas später im Programmablauf mit einem Song über ihre Berliner Heimat im speziellen Dialekt der Hauptstadt. Rock und Pop im individuellen Klangoutfit sowie mit extra viel Folklore gemixt, dies bestimmte das Repertoire von The Beez.

Die Stilvielfalt und den Ideenreichtum der Arrangements in einer bestimmten Stilrichtung festmachen zu wollen, blieb dabei so gut wie unmöglich. Am ehestens lässt sich die Musik von The Beez unter feel-good-music einordnen: tanzbar, mitnehmend, schwungvoll sowie in jedem Fall originell.

Selbst spanisch konnte The Beez nachlegen; mit einem Gitarrenintro, das klanglich den Wüstenreiter mit gezogenem Colt im Flimmern der Mittagssonne heranreiten ließ, aber schließlich im bekannten „I was made for lovin' you baby“ der Gruppe Kiss endete.

Variationen

Ein beständiges Element im Konzert des Quartetts gibt es allerdings doch. Es ist die Kunst, bekannte Titel durch Variationen aus allen möglich Genres sowie originellen Verfremdungen lange Zeit im Undefinierbaren zu belassen, um dann doch ganz urplötzlich den Ursprungstitel zu outen. So verwandelten sich die in das Mikro gehauchten Hawaiiwellen inklusive schriller Möwenschreie schließlich in den Titel „Total eclipse of the heart“. Oder es wurde im getriebenen Squaredancestil der Song „Beds are burning“ auf die Bahn gebracht, um dann erst im Refrain rauszulassen, um welchen Welthit es sich eigentlich handelt.

Auf der Sommerkulturbühne stand am Donnerstagabend eine lebendige, hurmorvolle, wohltuend vom gängigen Covergeschäft individuell abgerückte Truppe, die nicht nur durch ihren Umgang mit weltbekannten Stücken, sondern ebenso dank ihrer vier Stimmen dem Publikum eine abwechslungsreiche Show bot, die die Zeit an diesem lauen Sommerabend wie im Fluge verstreichen ließ.