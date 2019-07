Schleptrup. Sehr gut besucht war das Sommerfest des CDU-Stadtverbandes Bramsche am Mittwoch, 3. Juli. Das hat wohl auch damit zu tun, dass es dabei die Gelegenheit gab, das neue Amazone-Werk an der Autobahn in Schleptrup zu besichtigen.

Entsprechender Andrang herrschte zum Auftakt im Besucherzentrum des im vergangenen November eröffneten Amazone-Werks in Schleptrup, als den Gästen zunächst die Fabrikationsstätten des mittelständischen Unternehmens in Niedersachsen und Europa und dessen Produktionspalette präsentiert wurden.





Der anschließende Betriebsrundgang machte die hohen Qualitätsstandards des in Hasbergen-Gaste beheimateten Landmaschinenherstellers anschaulich. Zurzeit wird in Schleptrup in zwei Schichten mit 100 Mitarbeitern produziert, nach den am Ende des Sommers abgeschlossenen Umstrukturierungsmaßnahmen des Betriebs werden 140 Kräfte in Bramsche beschäftigt sein. Zahlreiche Fragen der Besucher belegten das große Interesse an dem neuen Arbeitgeber in Bramsche. Erwartungsgemäß spielten die Umweltverträglichkeit moderner Landwirtschaft und der mögliche Fachkräftemangel eine zentrale Rolle.





Die Ansiedlung der Amazone-Werke war von der CDU und „Neuen Mehrheit“ im Stadtrat vorangetrieben worden. Umso erfreuter waren die Teilnehmer über den erfolgreichen Produktionsstart und die insgesamt positiven Perspektiven des Unternehmens. Dass trotz des stark exportorientierten Geschäfts die Russland-Sanktionen kein besonderes Risiko darstellten, ließ aufhorchen.

Feuerwache

Nicht ohne Politik verlief auch der zweite Teil des Sommerfests vor der altenFeuerwache in Enger. Bei Grillwurst, Salaten und Kaltgetränken folgten vor dem „gemütlichen“ Ausklang spannende Ausführungen zur Orts- und Kreispolitik.

Anzeige Anzeige

Ernst-August Rothert stellte das Projekt „Alte Feuerwache“ Engter und die Aktivitäten des neu gegründeten Trägervereins vor, der sich zum Ziel gesetzt hat, das Gebäude nach Renovierungsarbeiten zu einem örtlichen Gemeinschaftszentrum zu entwickeln.

Selbstkritik

Zuvor hatte Kreisvorsitzender Christian Calderone durchaus selbstkritisch die von der CDU verlorene Landratswahl kommentiert. Bei der Stichwahl seien 25.000 Stimmen verloren gegangen. Damit stehe die Kampagnenfähigkeit der CDU absolut in Frage, was auch in Nachfragen zum Ausdruck kam. Calderone kündigte eine Kreis-Mitgliederversammlung zur breiten Aufarbeitung des Wahldesasters an und forderte eine Neuausrichtung von Partei und Kreistagsfraktion.