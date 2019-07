"Schubladen"-Ausstellung in Bramsche: Nur 22 Prozent rieten richtig CC-Editor öffnen

"Normal",mit Einschränkungen, Frauenhausbewohnerin? Großartige Bilder forderten in Frühjahr in den Geschäften der Bramscher Innenstadt dazu auf, Menschen zuzuordnen. Archivfoto: Hildegard Wekenborg-Placke

Bramsche. Sieht man einem Menschen gleich an, ob er eine Einschränkung hat oder umgangssprachlich "normal" ist. Das ist nicht ganz so einfach zu sein, wie oft gedacht wird. Das beweist jetzt die Auswertung eines Quiz zur "Schubladen"-Ausstellung im Frühjahr 2019 in Bramsche.