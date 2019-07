Bramsche. Bei einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen sind am Mittwoch Nachmittag in Schleptrup zwei Autofahrer verletzt worden.

Der Unfall ereignete sich an der Kreuzung Gewerbe- und Industriegebiet Schleptrup (Straße "In der Welle") und der Bramscher Allee/Bundesstraße 218. Dort war am Mittwoch gegen 13.40 Uhr ein 27-jähriger Mann mit einem Nissan Quashquai auf der B 218 in Richtung Bramsche unterwegs.

Er übersah die rote Ampel und kollidierte mit einem VW Bora, der bei "Grün" aus der Straße "In der Welle" kam. Der Nissan überschlug sich und prallte mit einem Skoda Superb zusammen, der an der roten Ampel in Richtung Autobahn stand.

Der 27-jährige Nissan-Fahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt, der Skoda-Fahrer leicht. Der VW-Fahrer blieb unverletzt. Alle drei Fahrzeugen mussten abgeschleppt werden.





Die B 218 war im Bereich der Unfallstelle während der medizinischen Versorgung der Verletzten gesperrt. Im Einsatz waren neben der Polizei der Rettungsdienst und ein Notarzt.