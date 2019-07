Bramsche. Nach einem Unfall auf der B218 in Bramsche-Schleptrup ist die B218 zurzeit gesperrt. Bei dem Unfall wurden zwei Menschen verletzt.

Nach ersten Angaben ereignete sich der Unfall am Mittwochnachmittag auf der B218 in Höhe des Sitzes des Landmaschinenherstellers Amazone. Zur Unfallursache konnte die Polizei am Mittwochmittag zunächst noch keine Angaben machen.

Mehr Informationen in Kürze