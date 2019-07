Bramsche. Die Bramscher Nachrichten feiern in diesem Jahr ihr 125-jähriges Bestehen. Dazu haben wir ein besonderes Gewinnspiel gestartet. Zur Teilnahme benötigen Sie unseren Aufkleber mit dem Motto "Wertvoll für die Region".

„Wertvoll für die Region“ lautet das Motto, unter das wir unser Jubiläum gestellt haben. Wenn Sie dabei etwas gewinnen wollen, dann bringen Sie einfach den Aufkleber an Ihrem Auto, Fahrrad, Motorroller an oder kleben Sie ihn auf eine Tasche, und schon sind Sie dabei.





Wer von einem Mitarbeiter der Bramscher Nachrichten mit Aufkleiber gesichtet und angesprochen wird, gewinnt einen 50-Euro-Gutschein für einen regionalen Händler seiner Wahl. Sie bekommen die Aufkleber in der Geschäftsstelle der Bramscher Nachrichten und teilnehmenden Geschäften in der Innenstadt oder bei den Kirchplatzkonzerten im Sommerkulturporogramm. Die beginnen am Donnerstag, 4. Juli.

Den Gewinnern wird der Gutschein wird postalisch zugestellt, für den Gewinner entstehen keine Kosten. Der Gewinn ist übertragbar und muss nicht vom Gewinner selbst in Anspruch genommen werden. Eine Barauszahlung ist nicht möglich.

Mehr Informationen zu diesem Gewinnspiel finden Sie auf www.noz.de/wertvoll. Dort gibt es auch Geschichten über Menschen, die unsere Region so liebenswert machen. Sie stehen stellvertretend für eine große Anzahl von Personen, die sich in unserer Region engagieren und auf ihre Weise „wertvoll für die Region“ sind.

Unser Gewinnspiel läuft bis einschließlich Freitag, 30. August. Unsere Aktionen zum Jubiläum sind damit nicht zu Ende. Die Bramscher Nachrichten werden sich als Hauptsponsor bei den Kirchplatzkonzerten des Sommerkulturprogramms präsentieren. Die beginnen am 4. Juli mit den „Beez“ und enden am 30. August mit „Colour the Sky“. Auch dort wird es etwas zu gewinnen geben. Außerdem plant die Redaktion umfangreiche Berichte zu 125 Jahren Bramscher Geschichte und zu Bramscher Persönlichkeiten.

Der Höhepunkt der BN-Jubiläumswochen wird der Oktober sein. Dann sind die Bramscher Nachrichten – am 20. Oktober 1894 – erstmals erschienen. Und dann wird auch die neue Geschäftsstelle an der Großen Straße 40 bezogen.