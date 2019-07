Evinghausen. Mit dem Thema "Nachhaltigkeit" haben sich die Jahrgangsstufen fünf bis 12 der Waldorfschule Evinghausen in Projekttagen zum Abschluss des Schuljahres beschäftigt.

Los gingen die Projekttage der Mittel- und Oberstufe - die Unterstufe wurde ebenfalls alternativ dem Alter entsprechend beschäftigt - mit einen Vortrag der Dänin Andrea Hejlskov, die vor neun Jahren mit ihrer gesamten Familie in einen Wald in einem schwedischen Tal gezogen war. Alles, was sie dabei hatten, passte in ein Auto. „Bekämpfe die Apathie“ lautete Hejlskovs Kernaussage mit Blick auf das Verlassen der Komfortzone und Veränderung der Lebensweise.



Den zweiten Vortrag im Rahmen der Projekttage hielt Prof. Niko Paech. „Die Wirtschaft muss kleiner werden. Jeder kann etwas tun, um den Klimawandel aufzuhalten“, war hier die Botschaft des Umweltökonoms, mit der er die Waldorfschüler aufforderte, Flugreisen wenn möglich zu unterlassen, das Auto sparsam zu verwenden, weniger Fleisch zu konsumieren und die Wegwerfmentalität gegen den Respekt vor den Dingen sowie dem Willen zur Reparatur auszutauschen.

Lang war die Liste der Block- sowie der Aktivkurse, unter denen jeder Schüler jeweils eine Veranstaltung auszuwählen hatte. Lehrer, Schüler und Fachkundige von außerhalb hatten sich hierbei als Übungsleiter zur Verfügung gestellt. Während es bei den 48 Blockkursen darum ging, kreativ mit Hand oder Kopf tätig zu werden, beinhalteten die 37 Aktivkurse ganz überwiegend sportliche oder entspannende Beschäftigungsmöglichkeiten.









Jahrgangsübergreifend gemischt planten das Schülerinnen und Schüler ein Tiny House, widmeten sich der Smartphone-Fotografie, kochten russische Gerichte oder stellten Pizzen ohne Strom im Holzofen her. Rollenspiele zum Klimawandel, eine Reparaturwerkstatt oder der Nachbau einer da-Vinci-Brücke waren bei diesen Blockkursen ebenso möglich wie Improvisationstheater, das Mauern eines Hochbeetes oder das "Upcycling" von gebrauchter Kleidung.



Diverse Ballspiele, Bodyfit ohne Geräte, Schwertkampf, Bogenschießen, Line Dance oder ein Kletterkurs enthielt das Aktivkursangebot. Auch Yoga, Entspannung-Konzentration oder Schach und zahlreiche weitere Kurse konnten hier belegt werden.

„Sehr engagiert und motiviert“ seien die Kurse angenommen worden, zog Verena Blom als Mitorganisatorin dieser Mammutveranstaltung eine positive Bilanz dieser neu strukturierten Form der ehemaligen Oberstufentage, die eben nun auch die Mittelstufenschüler mitnahm. „Bunt und improvisiert sind die Tage gewesen und haben an vielen Punkten eine neue Erfahrung ermöglicht sowie manche Schüler Talente zeigen lassen, die man vorher nicht gekannt hat.“