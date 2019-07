Bramsche. Seit 20 Jahren ist Eva Gronemann Kantorin an der Bramsche Gemeinde St. Martin, und genauso lange gibt es den Orgelsommer in der St.-Martin-Kirche. Erster Termin 2019 ist am Samstag, 6. Juli.

Seit 20 Jahren ist Eva Gronemann Kantorin an der Bramsche Gemeinde St. Martin, und genauso lange gibt es die sommerliche Orgelkonzertreihe in der St.-Martin-Kirche. An jedem Samstag in den Sommerferien von 18 bis 19 Uhr spielen Interpreten die unterschiedlichsten Programme in wechselnder Instrumentierung: Orgel mal solo, mal im Zusammenspiel mit anderen Instrumenten. Musik vom Mittelalter bis zur Moderne – die Bandbreite in Besetzung und Stilrichtung war und ist immer vielfältig.

In diesem Jahr nehmen Eva Gronemann und ihr Sohn Jakob den Auftakt am Samstag, 6. Juli 2019, selbst in die Hand. Abwechselnd, aber auch gemeinsam mit vier Händen und vier Füßen bringen die beiden Organisten Werke aus der Romantik und Moderne zu Gehör. Auf einer Leinwand können die Zuhörer die Spieler dabei beobachten, was besonders beim „Drei Walzer für Orgelpedal-Solo“, das nur mit vier Füßen ohne Beteiligung der Hände gespielt wird, interessant zu werden verspricht.

Und noch ein „Bonbon“ gibt es zum 20-jährigen Jubiläum: Alle Konzertbesucher erhalten bei jedem Konzertbesuch ein Los geschenkt. Beim letzten Konzert am Samstag, 10. September 2019, kann bei der Ziehung eine Freikarte der obersten Preiskategorie für das große Chorkonzert der Kantorei am 14. Dezember 2019 („Magnificat“ von C. Ph. E. Bach und „Sanctus“ aus der h-Moll-Messe von J. S. Bach) gewonnen werden. „Wer mehrere Konzerte besucht, erhöht seine Gewinnchancen“, wirbt Kantorin Eva Gronemann.

Der Eintritt zu den Konzerten in St. Martin ist frei, es wird aber am Ausgang um eine Spende zur Deckung der Kosten gebeten.