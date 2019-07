Bramsche. Die neunte Auflage der schulübergreifenden AG „Schüler in die Kommunalpolitik“ ist zu Ende gegangen. 18 Schülerinnen und Schüler des Greselius-Gymnasiums, der Realschule und der Hauptschule hatten daran teilgenommen. Höhepunkt des Projekts war Mitte Juni der Besuch des Niedersächsischen Landtags.

Die Jugendlichen hatten sich an mehreren Tagen und in mehreren Veranstaltungen mit den Aufgaben von Kommunalpolitikern sowie Abläufen und Zuständigkeiten der Verwaltung vertraut gemacht. „Die Teilnehmer der AG waren mit Spaß bei der Sache und haben wertvolle Einblicke in die kommunalpolitischen Arbeitsabläufe erhalten“, zeigte sich Judith Wagner, die seitens der Stadt Bramsche das Projekt koordinierte, nach Abschluss des Programms zufrieden.

Plenarsitzung besucht

Höhepunkt des Projekts war Mitte Juni der Besuch des Niedersächsischen Landtags. In Hannover schnupperten die AG-Teilnehmer zunächst eine Stunde lang in eine Sitzung des Parlaments hinein. Anschließend trafen die Schülerinnen und Schüler die beiden Politiker Guido Pott (SPD) und Clemens Lammerskitten (CDU), die den Bramscher Wahlkreis im Landtag vertreten. Im lockeren Gespräch konnten die Jugendlichen Fragen stellen und die Arbeit der Abgeordneten näher kennenlernen.





Zuvor hatten die AG-Teilnehmer Anfang Juni bereits eine Ratssitzung im Bramscher Rathaus besucht. Zur Vorbereitung auf die Versammlung hatten sich im Vorfeld Ratsfrau Miriam Thye (Bündnis 90/Die Grünen) und Ratsherr Gert Borcherding (CDU) mit den Schülerinnen und Schülern getroffen. Während des Treffens konnten die Jugendlichen Hintergrundwissen erlangen und mehr über die grundlegenden Positionen der verschiedenen Parteien erfahren.

Bewährtes Team

Zu Beginn des Projekts hatten sich die Teilnehmenden mit den vielen Facetten der Arbeit der lokalen Politikerund der Stadtverwaltung beschäftigt. So stand zum Auftakt für die Schülerinnen und Schüler eine Rathausrallye auf dem Plan. Anhand eines Fragenkatalogs sollten sich die Mädchen und Jungen einen direkten Einblick in die Aufgaben, Abläufe und Zuständigkeiten der Verwaltung verschaffen. An weiteren AG-Terminen ging es zudem um Parteien, den Stadtrat und das Jugendparlament.

Betreut wurden die 18 Mädchen und Jungen von dem bewährten Team, das das Projekt seit Jahren begleitet. Neben Judith Wagner für die Stadtverwaltung waren Markus Weisbrich (Gymnasium), Heidi Schnieder (Realschule) und Hans Dickmann (Hauptschule) als betreuende Lehrkräfte dabei.