Bramsche. Am Donnerstag, 4. Juli 2019, startet auf dem Kirchplatz das Bramscher Sommerkulturprogramm 2019 in Bramsche. Nur einen Tag später steht schon das zweite Konzert an.

Für das erste Kirchplatzkonzert, das am Donnerstag um 19.30 Uhr beginnt, wurde die Band „The Beez“ verpflichtet. Sie sind laut Ankündigung der Stadtmarketing Bramsche GmbH "bekannt und beliebt für ihre schier unerschöpflichen Ideen, berühmte Rock- und Pop-Hits sowie deutsche Schlager in völlig neuem Gewand erscheinen zu lassen". Im Dezember 2016 erschien jedoch auch bereits die zweite Platte mit ausschließlich eigenem Material. Jeder der vier Musiker schreibt und singt am liebsten in seiner Muttersprache und so wechseln sich deutsche oder gar Berliner Lieder in schnellem Rhythmus mit englischen ab.



Am Freitag, 5. Juli 2019, geht es dann ab 20 Uhr weiter mit Klassikern der Rock- und Popmusik und der Band „Gordon“ im Billard Palast.

"Gordon spielt Musik, die Spaß macht", heißt es hier. Für die drei Vollblut-Musiker gehören dazu Songs von Supertramp, Billy Joel, Duran Duran, den Beatles, Toto und vielen anderen. Aber bei Gordon werde nicht eins zu eins gecovert. Jeder Song bekomme sein eigenes, unverwechselbares „Gordon-Arrangement“.





Das Sommerkulturprogramm 2019 findet statt zwischen dem 4. Juli und dem 30. August. Jeden Donnerstag steht ein Konzert auf dem Kirchplatz in der Innenstadt auf dem Programm, an den Wochenenden in verschiedenen Biergärten der Bramscher Gastronomie. Insgesamt sind 15 Konzerte geplant. Zu den Hauptsponsoren gehören neben den Stadtwerken Bramsche und dem Busunternehmen Beckermann auch die Bramscher Nachrichten, die 2019 ihr 125-jähriges Bestehen feiern.

Sommerkulturprogramm 2019 - die Termine Donnerstag, 04.07., 19.30 Uhr: "The Beez" (Rock-Pop) , Kirchplatz.

Donnerstag, 25. 07, 19.30 Uhr: "Just for Fun" (Oldies) . Kirchplatz.

Freitag, 30.08., 19.30 Uhr: "Colour the Sky" (Rock-Pop), Kirchplatz.