Bramsche. Neun Teilnehmer im Alter von 14 bis 18 fanden sich das Wochenende über unter der Anleitung von Janina Bödeker, Sozialarbeiterin im Anerkennungsjahr bei der Bramscher Stadtjugendpflege, im Jugendzentrum in der Gartenstadt ein, um das Stadtspiel „City Bound“ auf den Weg zu bringen.

„Es geht um Aufgaben und Herausforderungen für Gruppen, um eine Stadt gemeinsam zu entdecken“, so beschrieb Janina Bödeker in Kurzform das Anliegen der Veranstaltung. Die Aufgabe der Jugendlichen im Workshop war es, Ideen und Ziele zu entwickeln für diese Art von Stadtrallye zu entwickeln und diese in konkrete Aufgaben umzusetzen. Kurzum: Die Stadt zum Spielfeld machen. Mit Spaß und Herausforderungen Bramsche erkunden und spannende Erlebnisse schaffen, all dies sollten die Jugendlichen, von denen fast alle bereits als Ferienbetreuer, Babysitter oder Juleica-Karteninhaber in der Jugendarbeit engagiert sind, in den beiden Projekttagen bewerkstelligen.

Bevor es in die Stadt auf Erkundungsgang ging, vermittelte ein zweistündiger Theorie-Input mit praktischen Übungen das theoretische Rüstzeug für die anstehenden Aufgaben. Danach ging es für die Praxis raus in das Stadtgebiet, um dieses zu erkunden und Ideen für das Spiel zu sammeln. Was schließlich dabei herauskam, wurde am zweiten Tag des Workshops zusammengetragen.

Aufgaben entwickelt

Für ein Bramscher City Bound wurden auszugsweise folgende Aufgaben entwickelt: Die Bedeutung der Mauer am Kindergarten von St. Martin durch Befragen von Passanten und Geschäftsleuten herausfinden. Einen Flash Mob in der Großen Straße unter Einbeziehung von Passanten auf die Beine stellen. Die Spielgeräte am Hasesee genauer entdecken. Eine Blindführung durch die Stadt mit einer Länge von 30 Minuten veranstalten. Einen beliebigen Gegenstand durch einen anderen, der dann jedoch einen höheren Wert besitzen soll, einzutauschen.

Insgesamt 15 Spiele hatte die Gruppe entwickelt, die alle die Kommunikation mit fremden Menschen fördern, neue Herausforderungen spielerisch angehen lassen und zudem den Lebensort Bramsche bekannter und auch attraktiver machen sollen beziehungsweise können.

Janina Bödeker wird nun in den kommenden Wochen die gefundenen Ergebnisse verschriftlichen und entweder in gedruckter Form über die Stadtbücherei oder auch als PDF zum Herunterladen der Öffentlichkeit zugänglich machen.