Als Power Rangers trat diese Gruppe im Filmtheater Universum auf. Foto: Yvonne Sommer

Bramsche. Eine großartige Premiere feierte am Wochenende die Tanz-Show "Stepflix – Family and Friends" im Universum Filmtheater in Bramsche. Nach diesem Auftakt sind die nächsten Auftritte am 21. und 22. September.