Bramsche. Mit einem großen Familienfest hat die Bramscher DLRG am Sonntag die Übernahme der Badeaufsicht am Naturfreibad Darnsee gefeiert. Sabine Reese-Holstein, die Vorsitzende der Ortsgruppe, übernahm stellvertretend den Staffelstab von Stadtwerke-Geschäftsführer Jürgen Brüggemann.

Hunderte Badegäste waren schon am Vormittag zum Darnsee gekommen, um das Sommerwetter bei Temperaturen um die 32 Grad Celsius, abwechselnd im Wasser und auf der Liegewiese zu genießen. Daher nahm es bei der offiziellen Eröffnung des Familienfests auch keiner der Redner übel, dass die meisten Zuhörer einfach auf ihren Handtüchern liegen blieben.

Herbert Holstein von der Bramscher DLRG begrüßte die Besucher an "Deutschlands schönstem Freibad", wie er den Darnsee gerne bezeichne. Er gab einen kurzen Rückblick auf die Historie des Darnsees und verwies darauf, dass auch in zurücklegenden Jahrzehnten die Gesellschaft der Lebensretter hier Verantwortung übernommen hatten.

Reichliches Badeangebot

Jürgen Brüggemann – als Stadtwerke-Geschäftsführer gewissermaßen "Hausherr" am Darnsee – freute sich über die Bereitschaft der DLRG-Ortsgruppe. "Das reichliche Badeangebot in Bramsche ist wirklich sehenswert", meinte er. Mit einem Dank und guten Wünschen überreichte er Sabine Reese-Holstein den symbolischen Staffelstab. An die Badegeäste gerichtet ergänzte er:

"Sie sind hier in guten Händen."





"Ich nehme den Staffelstab gerne an", entgegnete Reese-Holstein. Die DLRG engagiere sich schon seit zehn Jahren in verschiedener Form in und an den Bramscher Bädern. Die Ortsgruppe sei zwar die größte im Landkreis, dennoch sei die Übernahme der Aufsicht am Darnsee "eine große Herausforderung für uns". So hofft der Verein, dass sich künftig noch weitere Menschen melden, um sich als Rettungsschwimmer zu engagieren.

Eines der neuen Gesichter am Darnsee ist Enrico König. Der 17-jährige Engteraner hat erst in diesem Jahr die Ausbildung zum Rettungsschwimmer abgeschlossen und hat unter anderem beim Praktikum im Nettebad festgestellt:

Anzeige Anzeige





"Mir macht die Aufsicht einfach Spaß!"





"Alle drei Bäder in Bramsche haben ihre Zielgruppe und ihre Berechtigung", betonte Reese-Holstein. "Wir wollen gerne den Darnsee noch attraktiver machen, als er jetzt schon ist."

Bürgermeister Heiner Pahlmann zeigte sich in seinem Grußwort davon überzeugt, dass die Kooperation zwischen Stadtwerken und der DLRG auf fruchtbaren Boden fallen wird. "Es ist gut, dass hier kompetente Menschen am Beckenrand stehen."

Programm für Besucher

Für die Gäste hatten sich die Mitglieder der DLRG einige Aktionen ausgedacht. So startete am frühen Nachmittag ein "Arschbomben-Contest", bei dem es Preise zu gewinnen gab. Zusammen mit Kiosk-Betreiber Jens Mehring wurde eine Hüpfburg und viele Spielstationen aufgebaut. Die Freikirchliche Gemeinde machte Werbung für das anstehende Baseballcamp mit einem Schlagkäfig. Außerdem wurden kleine Bootstouren angeboten.