Bramsche. Schon früh kommen die Gäste zum 14. Bürgerpicknick auf dem Bramscher Münsterplatz. Es soll heiß werden, doch die Melone am Buffet verspricht Abkühlung.

Auch sonst wirkt alles appetitlich frisch und die Vorsitzende der Bramscher Bürgerstiftung, Liesel Höltermann, dankt den vielen Sponsoren, die das Picknick unterstützt haben. Dennoch bleiben kaum Wünsche offen. Sebastian Kotte ist mit seinem Neffen Jonas gekommen. Er freut sich über das breite Angebot, lässt es sich schmecken und findet es prima, bei strahlendem Sonnenschein und Jazzmusik mit netten Leuten zu frühstücken. Jonas hat es vor allem das Buffet angetan. Er hat sich für einen bunten Teller zusammengestellt mit Wassermelone und Butterkuchen.





Heidi Grußendorf ist jedes Jahr dabei, sagt sie. Ihr geht es vor allem darum, die Stiftung und ihre Aktivitäten zu unterstützen. Außerdem steht sie ihrem Gatten, Friedemann Grußendorf, zur Seite. Der gehört als Trompeter zur Bram Jazz Company, die das Picknick begleitet und für lockere Stimmung sorgt.



Begeistert zeigt sich auch Barbara Otte-Becker. Der Leiterin der örtlichen Realschule hat es die leichte, lockere, geradezu „südländische Lebensart“ angetan, die sich auf dem Münsterplatz unter dem Motto „Genießen und Gutes tun“ Bahn bricht. Das Gute ist an diesem Tag, dass der Erlös einem Projekt ihrer Schule zugute kommt. Seit vor zwei Jahren ein Kollege pensioniert wurde, fehlt ein Musiklehrer. Die seien am Markt nicht zu bekommen, sagt Otte-Becker. Dennoch soll an der Schule nach den Ferien unter dem Titel „Let´s make music“ eine musikalische „Entdecker AG“ entstehen, in der Schüler ihre Talente an Instrumenten oder mit der Stimme ausprobieren können.









Für das erste Halbjahr steht die Finanzierung eines entsprechenden Dozenten, doch damit das Projekt langfristig erhalten bleiben kann, sucht die Realschule Unterstützer. Ausdrücklich dankte Otte-Becker dem Universum-Verein und deren Geschäftsführerin Jessica Mack. Die habe den Kontakt zur Bürgerstiftung hergestellt.