Bramsche. Jahrelang gehörten die "Lauschigen Nächte" in der Suptur zum festen kulturellen Programm im Bramscher Sommer. Nach dem Weggang von Superintendent Hans Hentschel laden evangelische Christen der St. Martingemeinde jetzt in die "offenen Gemeindegärten" ein.

Es soll keine Kopie der Veranstaltungsreihe sein, die Hentschel und seine Frau Hille vor Jahren ins Leben gerufen hatten. "Kirchenvorstand und Mitarbeiter haben sich zusammengesetzt und haben überlegt, welche Anregungen und Veranstaltungen wir in die Zeit nach dem Ausscheiden mitnehmen können", sagt Kirchenkreiskantorin Eva Gronemann. Die "Lauschigen Nächte" seien unter der Bezeichnung einfach zu sehr mit der Person des Superintendenten verknüpft. Ein Nachfolgeformat sollte trotzdem her. So entstand die Idee der "offenen Gemeindegärten". "Kein großes Fest, einfach ein Treffen im Garten, ein bisschen Kultur, ein bisschen Garten gucken", sagt Gronemann.

Drei Abende

Die Reihe von zunächst drei Abenden in den Sommerferien betrachten die Organisatoren selbst zunächst als "Versuchsballon". Den Anfang macht Familie Gronemann selbst, die am Dienstag, 9. Juli 2019, von 20 bis 21 Uhr in ihren ziemlich besonderen Garten an der Gerhard-Hauptmann-Straße 12 einlädt. Die Familie lebt dort im ehemaligen Haus des Bramscher Bahnhofsvorsteher, verrät die Musikerin. Zum eigentlichen Garten haben die Gronemanns ehemalige Eisenbahnergärten dazugepachtet. Hier haben sie unter anderem mit Freunden einen Gemeinschafts-Nutzgarten eingerichtet, in dem auch Schüler der Meyerhofschule gern ein bisschen gärtnern.

Zu den Veranstaltungen heißt es im "Turmhahn", dem Mitteilungsblatt der St. Martin-Kirchengemeinde: "Es gibt Zeit und Gelegenheit, sich den Garten zeigen zu lassen oder auf eigenen Faust zu erkunden. Sitzgelegenheiten laden zum gemütlichen Plausch ein, Getränke gibt's auch. Am Schluss wird eine Geschichte vorgelesen".

14 Tage nach den Gronemanns öffnen Marianne und Johannes Walczyk in ihren Garten am Heyenhof 6 in Rieste. Am 6. August sind dann Renate und Dietrich Häneke, Maschstraße 23 in Bramsche dran. Alle Gärten sind von 20 bis 21 Uhr geöffnet.