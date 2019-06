Bramsche. In der 1. Regionalliga Nord werden es die Basketballer der Ademax Red Devils ab Ende September 2019 mit zwölf Gegnern zu tun bekommen. Laut des vorläufigen Spielplans geht es für die TuS-Korbjäger am Samstag, 28. September 2019, mit einem Heimspiel gegen den Eimsbütteler TB los.

Die meisten die 24 Spiele der „Roten Teufel“ werden wie üblich samstags stattfinden. Ausnahmen bestätigen allerdings die Regel. Denn es stehen auch Sonntage (13.10. beim VfL Stade, 12.01. beim Eimsbütteler TB) und sogar ein Donnerstag (3.10. in Aschersleben) auf dem vorläufigen Spielplan. Alle TuS-Heimspiele in der IGS-Sporthalle beginnen um 19.15 Uhr.

Saisonfinale gegen Bergedorf

Bis zum Jahresende sollen die Bramscher zwölf Spiele bestreiten. Das letzte ist für den 14. Dezember (in Bergedorf) vorgesehen. Die Rückrunde startet am 12. Januar 2020 in Eimsbüttel. Ihr Saisonfinale spielen die Red Devils vor heimischer Kulisse – am 4. April 2020 gegen Bergedorf.

Neben den bereits erwähnten Gegner warten Duelle mit den Neustadt Shooters, Königs Wusterhausen, dem ASC Göttingen, Rasta Vechta, Rendsburg, Langenhagen, Wolmirstedt und den Weser Baskets Bremen auf die Hasestädter.

Zu den Regularien: Die mir Platz eins verbundene Meisterschaft berechtigt am Saisonende zum Aufstieg in die Pro B. Den Gang in die 2. Regionalliga müssen die Teams antreten, die nach den 24 Spieltagen auf Platz zwölf und 13 stehen.