Bramsche. Der letzte Jahrgang, der das Abitur nach 12 Schuljahren ablegen musste, wurde am Donnerstagabend im Greselius-Gymnasium verabschiedet. Alle 73 Abiturienten bestanden die Prüfungen. 13 von ihnen mit besser als 2,0. Zwei Mal sogar gab es die Traumnote 1,0.

Es gehört zum guten Ton der Schule, dass bei derartigen Anlässen die Greselius-BigBand unter der Leitung von Kai Lünnemann für die musikalische Eröffnung und mit zwei weiteren Einsätzen für Unterhaltung zwischen den Redebeiträgen sorgte.

Klaus Wahlbrink begrüßte anschließend in seiner Funktion als stellvertretender Schulleiter Eltern wie Schüler, die nach einem Gottesdienst in der St. Martin-Kirche nun in der Schulaula Platz gefunden hatten.

In die Welt und zurück nach Bramsche

Imke Märkl, stellvertretende Bürgermeisterin der Stadt Bramsche, verglich das Abitur mit einer „Fähre, die viele Möglichkeiten zur Verfügung stellt und eine tolle Chance ist, die man ergreifen sollte. Bleiben Sie fest verwurzelt in ihrer Heimatstadt. Gehen Sie in die Welt und kommen Sie wieder zurück nach Bramsche. Wir brauchen Sie, wir erwarten Sie und wir freuen uns auf Sie“, forderte sie die Abiturienten auf.

Für den Landkreis sprach die erste Kreisrätin Bärbel Rosensträter: "Offen für Neues zu sein und weiter zu lernen”, lautete ihr Rat in einer Welt, die mit Globalisierung und Digitalisierung sowie Wandel und Veränderungen Chance als auch Risiko bedeute. „Das sollte Sie nicht verunsichern. Übernehmen Sie Verantwortung für unsere Gesellschaft. Probieren Sie aus und entdecken Sie Neues. Haben Sie den Mut, sich und Ihrer Generation zu vertrauen. Sie sind die Zukunft von uns allen und jetzt am Hebel, um zu prägen, zu gestalten und zu entwickeln“, so Rosensträter.

Mit Fantasie und Freiheit

Für die Kirchen übernahm Hans Hentschel noch einmal das Grußwort. Mit „liebe hochwürdig zu titulierende Abiturientia. Würde wird Sie auszeichnen. Sie werden Menschen sein, die sich erwachsen benehmen und sich zu benehmen wissen“, fing Hentschel diesmal ganz oben an, um sich kurz darauf wieder etwas zurückzunehmen. „Nehmen Sie sich und das Leben nicht zu ernst. Bleiben Sie jung. Behalten Sie die Freude am Spielen und auch an Albernheiten“, riet der Superintendent in Ruhe zu einer Abkehr vom verbissenen Ernst. „Vergessen Sie nie, dass Gott Sie mit Fantasie und Freiheit geschaffen hat. Denken Sie daran, überall, wo es Glück gibt, gibt es auch Freude am Unsinn“, schloss Hans Hentschel seine Worte mit Friedrich Nietzsche.





Markus Weisbrich überbrachte für den Förderverein die guten Wünsche an den Entlassjahrgang mit einer Spidermanfigur. „Er ist cool, ein Superheld, mit Superkräften, Gerechtigkeit und gleichzeitig ein bisschen nerdy. Auch Ihr alle seid Superhelden für Euch. Erhaltet auch das soziale Netz um Euch herum sowie Euren Optimismus“ riet er den jungen Erwachsenen.

„Um Hilfe bitten ist keine Schande, auch wenn man schon erwachsen sein will“, versicherte Tom Hoffard im Namen der Elternschaft. „Was Ihr macht, müsst Ihr mit voller Begeisterung tun, denn nur so kann man es erfolgreich machen.“





„Alles liegt in unserer Hand, ist unsere Verantwortung. Mit den zur Verfügung gestellten Schlüsseln liegt es nun an uns, die passende Tür zu finden“, konkretisierten die Jahrgangssprecherinnen Nicole Kraft und Nele Westermann die vor den jungen Erwachsenen liegenden Herausforderungen.

Der Abschluss der Redebeiträge oblag Barbara Bolz. Sie hoffte Schüler mit einem gestärktem Selbstbewusstsein und dem Gefühl der Selbstwirksamkeit und Stärke entlassen zu können. „Bewahrt Euch Sensibilität für Euch und andere Menschen, und macht so die Welt zu einem besseren Ort“, war Wunsch und zugleich Rat der Schulleiterin.