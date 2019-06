Achmer. Die APV Germany GmbH in Bramsche hat bereits im zweiten Jahr in Zusammenarbeit mit der AOK Niedersachsen erfolgreich ein Betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM) durchgeführt. Das Unternehmen in Achmer wurde dafür von der Krankenkasse mit einem Zertifikat und einem Bonus belohnt.

APV (Achmer Papierverarbeitung) Germany ist ein Dienstleister für das Umrollen, Schneiden und Sägen von bahnförmigen Materialien, sei es Papier, Karton, Vlies, Laminat, Folie oder Verbundstoffe. "Gesundheit und Mitarbeiterzufriedenheit liegen uns sehr am Herzen", unterstrich Prokurist Uwe Schulze bei der Übergabe des Zertifikats am Firmenstandort an der Straße Am Kanal in Achmer. Voraussetzung dafür sei allerdings, zu erfahren, wo die Mitarbeiter möglicherweise der Schuh drückt, um anschließend daraus Konsequenzen ziehen zu können. Für diesen Prozess und die Umsetzung der nötigen Veränderungen hat sich das Unternehmen nun die AOK mit ihrem Beraterteam ins Haus geholt.

Start mit Mitarbeiterbefragung

Gemeinsam mit der AOK-Beraterin für Betriebliches Gesundheitsmanagement Dr. Elisabeth Nordlohne und ihrem Team führte Stoljanka Britt-Babic von AVP zunächst eine Mitarbeiterbefragung durch. Das Unternehmen mit heute 38 Mitarbeitern am Standort Bramsche hatte in der Vergangenheit diverse Krisen durchlebt, die allerdings immer wieder gemeistert werden konnten. Erfahrungen, die gerade an den langjährig Beschäftigten nicht spurlos vorübergegangen seien, sagte Nordlohne. Die anfängliche Skepsis habe sich allerdings schnell gelegt, die Teilnahme an der Befragung war rege. "Gesundheit und Produktivität sind eng miteinander verbunden", unterstrich die Beraterin das Interesse nicht nur der Kassen sondern auch der Unternehmensleitung am Wohlbefinden der Mitarbeiter. Da die Unterstützung durch die AOK allerdings zeitlich begrenzt ist, ist Ziel des Prozesses, im Sinne der Nachhaltigkeit eigene BGM-Teams in den Betrieben zu installieren. So auch bei der APV. Unter Leitung von Stoljanka Britt-Babic treffen sich Teams aus Verwaltung und Produktion, um an Verbesserungen zu arbeiten und die Umsetzung von Maßnahmen zu überprüfen. "Wir wollen aber auch die Mitarbeiter ermuntern, selbst etwas für ihre Gesundheit zu tun", so Britt-Babic, "beispielsweise bei der großen Hitze lieber Wasser als literweise Cola zu trinken".

Große Bedeutung kommt im Rahmen des BGM der Einrichtung ergonomischer Arbeitsplätze zu . In der Produktion wurden, wie Prokurist Schulze erläuterte, beispielsweise Steharbeitsplätze anders ausgerichtet. Für die Mitarbeiter wurde eine professionelle Fußmessung angeboten, um Beschwerden mit Rücken und Bewegungsapparat vorzubeugen, um nur zwei Beispiele zu nennen. "Wir sprechen auch den Bereich 'Psychische Gesundheit' an. Es gibt ja nicht nur Rücken und Fuß", ergänzte Nordlohne. Der Wunsch nach mehr Unterstützung durch die Kollegen habe sich beispielsweise in der Befragung als großes Thema erwiesen. "Wir möchten auch Werte vermitteln und das Gefühl, dass in der Firma alle an einem Strang ziehen."

Für die "vorbildliche Zusammenarbeit" bedankte sich die Krankenkasse nun mit einem Zertifikat, einem Bonus für die bei ihr versicherten AVP-Mitarbeiter und einem Bonus für das Unternehmen, der in weitere Maßnahmen im Bereich des Gesundheitsmanagements fließt.