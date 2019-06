Bramsche. Nach einer kurzen Sommerpause gibt es ab August 2019 in den „Mit 1 dabei“-Kindergruppen des Projekts „LOSlesen! – Leseförderung von Anfang an“ der Stadtbücherei Bramsche wieder freie Plätze.

In den Gruppen für Kinder im Alter zwischen einem und zwei Jahren, die sich immer 14-tägig mittwochs von 10 bis 10.45 Uhr treffen, wird den Kleinkindern mit Gedichten, Kniereitern und einfachen Liedern ein Gefühl für Rhythmus und Sprache vermittelt. Das Stöbern in einer Schatzkiste mit allerersten Kinderbüchern ist dabei ein wesentlicher Teil der Stunde. Hauptziel der Bibliothek ist es, die frühe Beschäftigung mit dem Medium Buch zu fördern und das Interesse am Vorlesen zu wecken.



Familien, deren Kinder schon ein Jahr alt sind oder es bis August werden, melden sich einfach telefonisch in der Bücherei unter 05461/83149 an. Sollte die Nachfrage das Platzangebot in den beiden Gruppen überschreiten, führt die Bücherei eine Nachrückerliste.

Bereits seit 2008 bringt Barbara Sievers ihre Erfahrungen als Physiotherapeutin, Feldenkrais-Pädagogin und Frühförderin im Bramscher Kinderzentrum Haus Elbestraße in das Angebot der Bücherei ein.

Begleitet von einem Elternteil, einer Tagesmutter oder den Großeltern, haben seither mehr als 200 Bramscher Kinder in mehr als 500 Einzelveranstaltungen erste wertvolle Erfahrungen mit Sprache und Büchern gemacht.

Um eine hohe fachliche Qualität der Betreuung der Gruppen und der Durchführung der Veranstaltung sicherzustellen, setzt die Stadtbücherei von Anfang an auf eine Kooperation mit dem Bereich Frühförderung der Heilpädagogischen Hilfe Bersenbrück.