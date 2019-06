Malgarten. Wegen der Hitze ist das für Sonntag, 30. Juni 2019, geplante Konzert mit dem Siresa Trio im Kloster Malgarten abgesagt worden. Ein neuer Termin steht bereits fest. Dieser wird allerdings auch an einem anderen Ort stattfinden.

Angesichts zu erwartender Außentemperaturen von 33 Grad Celsius haben sich die Veranstalter vom "Euregio Musik Festival" zur Absage des Konzerts entschieden, heißt es in einer Pressemitteilung. Die Musiker des Siresa Trios - Esther Sinka (Klarinette), Leonard Rees (Violoncello) und Marco Sanna (Klavier) - werden demnach nun am 10. Mai 2020 im Schloss in Bad Iburg auftreten.

Erworbene Karten behalten ihre Gültigkeit. Eine Rückgabe ist an den entsprechenden Vorverkaufsstellen möglich. Fragen sowie Reservierung und Kartenvorverkauf über das Konzertbüro unter Tel. 0541/40712873 bzw. tickets@euregio-musikfestival.de.