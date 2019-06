Bramsche. „Gemeinsam ab ins Wasser“ bei Sport, Spiel und Spaß heißt es am Sonntag, 30. Juni 2019, ab 12 Uhr am Darnsee. Anlass ist der Übergang der Wasseraufsicht von den Stadtwerken in die alleinige Verantwortung der DLRG Bramsche.

Die drei Bramscher Bäder gleichzeitig zu sichern ist bei Personalausfall in der Stammmannschaft manches Mal ein Problem. „Die DLRG macht es uns leichter“, betonte Jürgen Brüggemann, der Geschäftsführer der Stadtwerke, beim Pressetermin für die anstehende Sonntagsaktion. Wie sehr es manchmal klemmt, zeigt sich aktuell daran, „dass Mr. Darnsee Heinz Kirchner zwar in den Ruhestand verabschiedet wurde, jetzt aber bereits wieder im Freibad Ueffeln aushilft“, machte Jürgen Brüggemann den Notstand deutlich. Doch jetzt wird ab Juli die DLRG mit 15 Rettungsschwimmern die Wasseraufsicht am Darnsee komplett übernehmen und managen. Die Zusammenarbeit mit den Stadtwerken als Betreiber der Bäder besteht ja schon lange.



Herausforderung und Chance

„Es ist zwar viel Arbeit und eine Herausforderung für uns, aber auch eine große Chance“, ist sich Sabine Reese-Holstein der Verantwortung aber auch der Möglichkeiten bewusst, die dieser Ausbau einer der Hauptaufgaben der DLRG für die Bramscher Ortsgruppe bedeutet. Man habe diesen Mehreinsatz auch deshalb übernommen, „weil drei Bäder für eine Kommune in der Größe von Bramsche nicht häufig zu finden, aber mit Blick auf eine Nichtschwimmerquote von inzwischen 59 Prozent bei den Viertklässlern in der Bundesrepublik absolut zu begrüßen sind“, so Sabine Reese-Holstein.

Am Wochenende geht also die Einarbeitungszeit mit der Unterstützung von Mitarbeitern der Stadtwerke dem Ende zu. Am Sonntag soll die Stabübergabe dann offiziell vollzogen und mit einem Familienschwimmtag gefeiert werden. Neben einigen Kinderbelustigungen gehört unter anderem zum Programm ein Arschbombenwettbewerb mit Prämierung der eindrucksvollsten Platscher, der so gegen 13 Uhr startet.