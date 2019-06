Hesepe. Acht zukünftige Schulkinder haben in der Kindertagesstätte Hesepe an dem Projekt "Pfiffige Jungs - ganze Kerle" teilgenommen.

"Raufen, toben und auch mal schubsen - für Jungs ist das ganz wichtig", meint Jan Sempt vom Pfiff-Familiendienst e.V. in Merzen. Gemeinsam mit Simon Hausfeld und Martin Weinhard hat er in den letzten zehn Wochen das Projekt "Pfiffige Jungs - ganze Kerle" in der Kindertagesstätte Hesepe geleitet.

Acht zukünftige Schulkinder, allesamt natürlich Jungs, durften sich hier unter Anleitung wöchentlich austoben und Grenzen erfahren. "Es wird fair miteinander gekämpft, wir haben gegenseitig Respekt voreinander", erklärte Sempt den Kindern. Raufen nach Regeln, mit der zuvor respektvollen Begrüßung "Ich kämpfe fair" und einem rituellen Handschlag, hinterher die Frage "Habe ich fair gekämpft?" an den Gegner und wenn dieser verneint, gab es ein klärendes Gespräch.

"Vielen Jungen fehlt in Kindergärten eine männliche Bezugsperson“, erläutert Sempt. Deshalb sei in enger Absprache mit dem Fachdienst Jugend des Landkreises Osnabrück und den Pfiff-Verantwortlichen dieses Projekt ganz gezielt auf den Weg gebracht worden.

Den Jungen hat es viel Spaß gemacht, aber nicht nur das, manch stiller Junge wurde mutiger, mancher Raufbold sanfter. Sempt und seine Kollegen wissen: "Die Kinder nehmen etwas mit fürs weitere Leben. Wenn diese Jungs sich demnächst auf dem Schulhof einer Auseinandersetzung stellen müssen, haben sie das Gelernte im Kopf und so können sie mit solchen Situationen viel besser umgehen. "