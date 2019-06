Bramsche. Am Sonntag, 30. Juni 2019 laden im Raum Bramsche wieder Gartenbesitzer in ein, einen Blick in ihre blühenden Oasen zu werfen. Die Kunst- und Kulturschaffenden im Kloster Malgarten verbinden diesen Tag traditionell mit einem Tag der offenen Tür.

Mit einem Holzbrett

Mag die Teilnahme mittlerweile Tradition sein, so bemühen sich die kreativen Bewohner des historischen ehemaligen Benediktinerinnenklosters doch in jedem Jahr, ihren Besuchern mit ausgefallenen Mitmachangeboten oder Objekten zum Staunen zu bringen. In diesem Jahr könnten dies mit Frank Bergers Spiel mit den Naturgesetzen, optischen Phänomenen und Sinnestäuschungen gelingen. Im Garten des Schlosses hat Berger ein Objekt errichtet, das auf dem ersten Blick dem Newton'schen Pendel ähnelt. Aber dieses bewegt sich nicht, wenn eine der Kugeln an der Seite angestoßen wird. "Damit macht man höchsten die Aufhängung kaputt", sagt der Schöpfer des "harmonischen Pendels nach Ernst Mach". Dann erzählt er vom "Weg der Ordnung zur Unordnung und wieder zur Ordnung". Die Formel, nach der das Stahlkugelpendel gebaut ist, stammt aus der sogenannten Chaostheorie.

Frank Berger war , bevor er nach Malgarten kam, im Bereich Elektrotechnik und als Künstler mit Lichtinstallationen selbstständig. Im Klosterareal, das dem Osnabrücker Labormediziner Dr. Andreas Wilhelm gehört , wird er künftig unter anderem die Technik im Seminar- und Gästehaus des Klosters betreuen und sich verstärkt seiner künstlerischen Arbeit widmen. Beim Vorgespräch zu Gartentraumsonntag und Tag der offenen Tür greift er zu einem ungewöhnlichen Utensil, um die in Parabelform aufgehängten Kugeln in Bewegung zu setzen. Mit einem langen Holzbrett bringt er sie zunächst in eine exakte Reihe, versetzt ihnen dann einen leichten Schubs und der Zuschauer staunt. Wie eine Schlange setzen sich die Kugeln schwingend in Bewegung, erst in großen, dann in immer schnelleren kleineren Wellen bis sie sich schließlich wie durch Zauberhand sortieren, in Zweier-, dann in Dreier- und Viererreihen quer zur Aufhängung schwingen, um schließlich zur ursprünglichen Reihe zurückzufinden. "Die Gäste kommen immer ganz schnell ins Gespräch", sagt Berger. Am Sonntag können die Besucher der Klosteranlage ebenfalls versuchen, das Phänomen zu enträtseln. Von 14 bis 15 Uhr wird der Künstler selbst für Erläuterungen zur Verfügung stehen.

Aber das ist nicht alles. Die Bildhauer Gerhard Bendfeld und Rolf Brüning nehmen die Besucher von 11 bis 18 Uhr mit auf einen Skulpturenpfad im Kreuzgang, Großen Saal und rund um den Ochsenstall. Jeweils um 12 und um 15 Uhr laden Sonja und Hilmar Hajek aus Osnabrück unter dem Motto "Wald. Horn. Klang." zum Konzert im Klosterwald ein. Angelika Feyerabend bietet um 12. 45 Uhr einen Workshop "Klangschalen in der Eigenanwendung" und um 15.45 Uhr "Tambura zum Kennenlernen" an. Beide Workshops dauern jeweils 45 Minuten. Um 16 Uhr führt Silke Schwarz durch ihren Kräuter- und Staudengarten. Um 13.30 und 16.30 Uhr können die Gästezimmer im Obergeschoss des Konvents besichtigt werden. Treffpunkt ist die Treppe am inneren Kreuzgang.

Klosterhonig und Klangschalen

Auch das eine oder andere Mitbringsel kann während der gesamten Öffnungszeit erworben werden. Es gibt Klosterhonig von Andrea Stallkamp und Jürgen Ollenburg, Getöpfertes von Christine Linnemeyer, Klangschalen und Klangmassagen von Angelika Feyerabend, Gestricktes von Bettina Titjung, Näharbeiten von Andrea Rolfsen und Papeterie von Renate Beckmeier. Die Gärten und Ateliers auf dem Gelände sind geöffnet.

Zwischen 12 und 16 Uhr spielen Elisabeth Altheim und Christian Conrad mit Musikfreunden Balkanmusik im Garten und Silke Schwarz.



Die kulinarische Versorgung übernimmt im Café im Kloster die Schülerfirma "Jamii" der Waldorfschule Evinghausen mit Kaffee, selbstgebackenem Kuchen und mehr. Der Erlös geht an das Nyendo-Hilfsprojekt in Kenia. Zweite Station für alle Hungrigen und Durstigen ist der "Rast-Pavillon am Fußballtor" der Jugendgruppen der St. Johannisgemeinde. Hier gehen die Einnahmen an ein Projekt in Rumänien. Das italienische Restaurant Da Pino ist zu den üblichen Zeiten geöffnet.

Die Organisatoren weisen darauf hin, dass - wie überall in der Natur - auch auf dem Gerlände und im EWalöd des Klosters ein Befall mit Eichenprozessionsspinnern nicht auszuschließen ist.

