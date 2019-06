Bramsche. Der Mediendienst der Evangelischen Jugend Bramsche veröffentlicht zum Beginn der Sommerferien eine neue Staffel der Hörspielserie rund um die Familie Höppner. Spielte die erste Reihe noch in der Adventszeit, geht es nun – passend zur Jahreszeit – ins Sommerzeltlager.

Sommerzeit ist Urlaubszeit – dies macht der Mediendienst zum Aufhänger seines neu produzierten Hörspiels "14 Tage mit den Höppners". In der zweiten Staffel geht es dieses mal für die fiktive Familie Höppner ins Zeltlager der Kirchengemeinde an den "Fischacher See".

"Vor anderthalb Jahren haben wir die Höppners 24 Tage lang durch die Adventszeit begleitet. Nach der großen Resonanz war für uns klar, eine neue Staffel aufzulegen", berichtet Kai-Fabien Rolf, Leiter des Mediendienst und geistiger Vater der erdachten, typisch deutschen Durchschnittsfamilie. An den Drehbüchern für die neue Staffel schrieb diesmal auch Vanja Cobec, ein Ehrenamtlicher aus dem Team des Mediendienstes mit.

Die neuen Folgen bekommen mit den Sommerferien diesmal ein völlig anderes Grundfundament. "Ein Zeltlager bietet natürlich viel Potenzial für eine unterhaltsame Geschichte. Uns war es auch dieses Mal wichtig, darzustellen, dass eine moderne Kirche durchaus aktuelle Themen unserer Hauptzielgruppe, der Jugend, beleuchten kann. Aber auch Erwachsene werden sich in vielen Situationen mit einem Schmunzeln wiederfinden", sagt Cobec. So werden die Hörer dabei sein, wenn der 14-jährige Paul auf seine erste große Liebe trifft oder seine Schwester Lea einen nächtlichen Dieb verfolgt, der die Lagergemeinde in Atem hält.

Wie schon in der Adventsstaffel ist die prominente Besetzung der Sprecher auch dieses Mal wieder dabei. "Wir sind froh mit Tatortschauspielerin Mélanie Fouché sowie den TV-Sprechern Stefan Naas und Meik Spallek wieder drei absolute Vollprofis dabei zu haben. In Kombination mit engagierten Jugendlichen und weiteren Gemeindegliedern, die wir so an eine professionelle Audioproduktion heranführen konnten, haben wir ein tolles Team zusammengestellt," findet Rolf.

Auch der stellvertretende Superintendent Hartmut Weinbrenner ist glücklich über die Wiederauflage eines weiteren Leuchtturmprojektes des Mediendienstes im Kirchenkreis Bramsche: "So ein Hörspiel, dass ein kirchliches Sommercamp begleitet, ist natürlich eine wunderbare Werbung für die vielen Freizeitaktivitäten die unsere Gemeinden im Kirchenkreis anbieten," meint der Bohmter Pastor. „Außerdem freue ich mich, dass wir ein weiteres Mal zeigen können, dass wir uns mit unserer Idee von Kirche in der Digitalen Welt am Puls der Zeit befinden und aktuelle Themen der Gesellschaft beleuchten."

Das Hörspiel wird insgesamt 17 Folgen haben und wird ab dem 3. Juli, dem letzten Schultag vor den Sommerferien, auf www.kirchenkreis-bramsche.de und auf dem Youtube-Kanal des Mediendienstes veröffentlicht.