Kalkriese. Die Marschlager der historischen römischen Legionen waren jetzt Thema eines Vortrags im Rahmen der Sonderausstellung "Roms Legionen" im Park und Museum Kalkriese.

Seien bis in die Achtziger-Jahre etwa 100 Marschlager entdeckt worden, habe sich die Zahl dank neuer technischer Untersuchungsmöglichkeiten auf über 200 gesteigert, berichtete Referent Steve Bödecker vom Amt für Bodendenkmalpflege des Landschaftsverbands Rheinland. Die Analysemethoden mit Luftbildern per Laser-Scan und damit die Datengrundlagen seien viel umfangreicher geworden. So sei beispielsweise deutlich geworden, dass die Römer im Rheinland eine engmaschige Kulturlandschaft aufgebaut hätten und dort sehr aktiv gewesen seien.



Die Idee, dass Heere auch Marschlager aufschlagen würden, sei schon sehr alt, erklärte Bödecker. So gebe es bereits Quellen und Hinweise auf militärische Lager bei den alten Griechen. Die Römer hätten das Thema allerdings quasi bis zur Perfektion weiterentwickelt. Bis zu 40.000 Soldaten hätten dort gleichzeitig untergebracht werden können, so der Archäologe. Es gebe überlieferte Vermessungshandbücher, in denen bis auf ein Fußmaß genau beschrieben sei, wie ein Marschlager auszusehen habe.

Gigantische Dimensionen der Lager

Dabei hätten die römischen Lager fast immer eine sehr typische Form gehabt. Rechteckig, mit abgerundeten Ecken und Tordurchlässen, die wie ein Viertelkreis nach innen gezogen seien, so dass die Personen, die das Lager betreten hätten, den Wachen mindestens einmal den Rücken hätten zukehren müssen. Die Lager hätten teilweise gigantische Dimensionen gehabt und seien hierarchisch streng durchorganisiert gewesen.

Steve Bödecker ist derzeit damit beauftragt, einen Antrag zum Unesco-Weltnaturerbe zusammen mit den Niederlanden sowie den Ländern Niedersachsen und Land Rheinland-Pfalz zur Aufnahme eines Grenzabschnitts entlang des Rheins zu erarbeiten. Das Gebiet soll zukünftig Teil der bestehenden internationalen Unesco-Welterbestätte "Grenzen des Römischen Imperiums" in der Form des niedergermanischen Limes werden.

Langgezogenes Lager in Kalkriese?

Heute habe man einen anderen Blick auf die früheren Schlachtfelder, betonte Bödecker. Es stelle sich nicht primär die Frage, ob in Kalkriese die Varusschlacht stattgefunden habe oder nicht, vielmehr seien über die Marschlager heute tiefe Einblicke in die Organisation und den Alltag der römischen Armee möglich, so Bödecker, der den 15 Besuchern des Vortrags Rede und Antwort stand.



"Er errichtete das Lager in der Schneise, Vorder- und Rückseite mit einem Wall, die Flanken mit Barrikaden befestigt", zitierte Archäologe Bödecker den römischen Historiker und Senator Cornelius Tacitus. Ein solches Lager könne es aufgrund der Geländestruktur in Kalkriese gewesen sein. Daraus ergebe sich auch das Bild einer Marschkolonne, die vermutlich sehr langgezogen worden sei. Deswegen hätten die römischen Soldaten wahrscheinlich auch nicht spontan in eine Schlachtordnung gegen die germanischen Angriffe wechseln können.

In Nordrhein-Westfalen sei die Datenerhebung durch Luftbilder, die mittels eines Laser-Scans ermittelt worden seien, deutlich umfangreicher als in Niedersachsen, so Bödecker. Aufgrund der Überflutungsneigung des Rheins seien die Landesämter dort einfach etwas weiter. Niedersachsen werde das sicherlich bald nachbessern, dann gebe es voraussichtlich auch zu Römerlagern weitere Erkenntnisse.