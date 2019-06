Bramsche. „Zusammen auf einem Weg“ hieß das Motto des Sommerfestes der St. Johannisgemeinde in der Bramscher Gartenstadt.

Den Nachmittag über bestimmten ein Gottesdienst und anschließend Aktivitäten wie Kirschkernspucken, Kinderschminken, Balancieren auf der Slackline, ein Barfußpark oder ein Planschbecken das Geschehen vor der Kirche. Das Trompetercorps Hesepe und der Jugendchor "Ten Sing" unterhielten die Besucher musikalisch. Wer sich hingegen mehr nach Ruhe sehnte, konnte im Raum der Stille vorgelesenen Urlaubsgeschichten lauschen.









Nochmals richtig belebend laut wurde es dann beim Abschlusskonzert am frühen Abend. Hierfür hatten sich Rune Schohaus mit seiner Partnerin von "Gooseflesh", Loraine Gingter, sowie Fabian Seeba zusammen auf neue Wege gemacht und als Trio ein zweistündiges Musikprogramm auf die Beine gestellt.

Dass der Bandleader von Ten Sing am Piano und an der Gitarre fit ist, ist hinlänglich bekannt. Am Sonntagabend nun nahm Rune Schohaus mal so eben am Schlagzeug Platz, als hätte er nie ein anderes Instrument gespielt. Fabian Seeba ist bei Ten Sing mit dem Bass zu hören. Nun bediente er ebenso souverän das E-Klavier. Mit dem dunkel gefärbten, warmen Timbre der Stimme von Loraine Gingter zusammen kam ein Sound zustande, der in jeder anderen populär-musikalischen Veranstaltung von Bramsche ebenfalls eine gute Figur abgeben würde.

Lediglich einen Monat mit nur einer langen gemeinsamen Probe pro Woche benötigte das Trio, um das rund zweistündige Programm in die Köpfe und Finger zu bekommen. „Wir wollten einfach mal sehen, wie weit wir nur mit Stimme, Schlagzeug und Klavier kommen können und haben die Titel entsprechend für die beiden Instrumente umarrangiert“, beschrieb Schohaus mit seiner gewohnt lockeren Art eine musikalische Leistung, die allen Respekt verdient.

Das Repertoire selbst war nicht nur vom Arrangement her, sondern auch für das sämtliche Generationen übergreifende Sommerfestpublikum sorgsam abgestimmt worden. Ob mit englischsprachigen Evergreens wie „Time after Time“ und „It's raining men“ oder dem deutschen Hit von Nena „Irgendwie, Irgendwo, Irgendwann“ und weiteren Nummern aus den Charts, die drei Musiker spielten ihre gesamte Literatur so auf, dass es überhaupt an keiner Stelle vermisst werden musste oder gar negativ auffiel, dass ja das gängige Equipment Gitarre und Bass bei dieser Formation nicht besetzt war.

„Es wird in jedem Fall fetzig“, kündigte Loraine Gingter schon vor dem Beginn des Konzertes an. Dem ist eigentlich nur noch hinzuzufügen: Es wurde außerdem abwechslungsreich, durchgängig tanzbar, kurzweilig, souverän interpretiert und alles in allem zu einer stimmigen Umsetzung des mit dem Sommerfest verbundenen Vorhabens, den Lutterplatz kulturell mehr zu beleben und aufzuwerten.