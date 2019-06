Bramsche. Drei junge Männer sowie sechs weibliche Jugendliche und eine Frau ließen sich am Sonntag, 23. Juni 2019 im Bramscher Hasesee taufen. Begonnen hatte dieses Fest der „Glaubenstaufe“ der Gemeinde Neues Leben bereits am Vormittag mit einem Gottesdienst unter freiem Himmel.

Am Nachmittag dann hieß es für die weiß gewandeten Täuflinge, darunter auch eine Frau aus der Gemeinde Arche, öffentlich ihren Glauben zu bekennen und ihr Leben fortan im Einklang mit dem Wort Gottes zu führen. „Bei uns beruht die Taufe nicht auf einer Tradition, sondern setzt eine persönliche Entscheidung des Betreffenden voraus, sich Jesus Christus als Gott und Retter anzuschließen sowie diesen Glauben aktiv mit seinen Gaben und Fähigkeiten nach bestem Gewissen zu leben“, beschrieben die beiden Pastoren der Gemeinde, Valentin Botte und Andreas Morasch, den größten Unterschied zur Taufe im Säuglingsalter.

Vorbereitet wird diese Entscheidung, die frühestens im Alter von 15, 16 Jahren getroffen wird, durch einen Glaubensgrundkurs, in dem grundlegende Fragen angesprochen werden. In einem persönlichen Gespräch wird dann zusätzlich die Ernsthaftigkeit dieser Entscheidung zur Taufe geprüft. Denn schließlich gibt der Täufling sein Versprechen an Gott ab, ihm gegenüber das ganze Leben lang immer treu zu sein, mit einem reinen Gewissen zu leben und diese Beziehung zu Gott auch durch die Solidarität innerhalb der Gemeinde und aktive Teilnahme am Gemeindeleben Realität werden zu lassen. Erst mit der Taufe wird bei der Gemeinde Neues Leben die Mitgliedschaft begründet.

Von 16 bis 51 Jahren zählte das Lebensalter der Getauften. Als Motive für ihre Entscheidung gaben die Täuflinge unter anderem an, die Freundschaft mit Gott habe ihr Leben verändert, sie hätten erkannt, dass Jesus Christus wahrhaftig sei oder sie hätten den Wunsch, sich Jesus zur Verfügung stellen und das Leben auf Gott aufzubauen.