Der Entwurf für die Breslauer Höfe. In Grau ist die vorhandene Bebauung angedeutet. Entwurf: Plan.Concept

Bramsche. Das Osnabrücker Architekturbüro "Plan.Concept" will zügig mit der Umsetzung des Projektes "Breslauer Höfe" in Bramsche beginnen. Es werde eine "gute Mischung" an Wohnungen für verschiedene Ansprüche geben, versprach am Freitag die Chefin Afra Creutz.